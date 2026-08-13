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Žene se kunu da ublažava bore: Ulje od 300 dinara bolje neguje kožu nego skupa krema

Ulje koje je savršeno za negu lica.

Autor:  Vesna Vukadinović
13.08.2026.21:36
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Žene se kunu da ublažava bore: Ulje od 300 dinara bolje neguje kožu nego skupa krema
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Poslednjih godina je kokosovo ulje postalo jedan od najpopularnijih proizvoda u svetu prirodne kozmetike. Mnoge žene tvrde da je odlična alternativa skupim kremama za lice jer može pomoći u hidrataciji, omekšavanju i zaštiti kože.

Ovaj prirodni proizvod može se kupiti u gotovo svakoj prodavnici, a njegova cena je znatno niža od većine kozmetičkih preparata protiv bora.

Kokosovo ulje za nega kože

Prema mišljenju dermatologa, kokosovo ulje može biti veoma efikasno za hidrataciju suve kože. Sadrži masne kiseline koje pomažu da koža zadrži vlagu i obnovi zaštitnu barijeru, što ublažava vidljivost bora.

Zbog toga se često koristi kao prirodna alternativa kremama za negu lica i tela. Glavne prednosti kokosovog ulja u nezi lica su:

Duboka hidratacija - kokosovo ulje pomaže da koža ostane mekana, elastična i dobro hidrirana.

Prirodno sredstvo za skidanje šminke - ulje može rastvoriti šminku i nečistoće sa kože, uključujući maskaru i ajlajner.

Antibakterijsko dejstvo - zahvaljujući laurinskoj kiselini, kokosovo ulje ima antibakterijska svojstva i može pomoći u smanjenju iritacija.

Zaštita kože - sadrži antioksidanse koji pomažu u borbi protiv štetnih spoljašnjih uticaja poput zagađenja i UV zračenja.

Prirodni anti-age efekat - redovna upotreba može doprineti smanjenju finih linija i održavanju mladolikog izgleda kože.

Iako je kokosovo ulje veoma hranljivo, nije idealno za masnu kožu jer može začepiti pore i izazvati pojavu bubuljica. Osobe sa osetljivom kožom trebalo bi da ga koriste u manjim količinama ili da prvo testiraju reakciju kože.

Kako koristiti kokosovo ulje za lice

Kokosovo ulje se najčešće koristi kao noćna nega kože. Nanosi se mala količina na čistu kožu lica i lagano se umasira dok se potpuno ne upije.

Može se koristiti i kao prirodni losion za telo, sredstvo za skidanje šminke i hidratantna maska za lice.

Video:

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