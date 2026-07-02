Sve je više naznaka da bi pevačica Tejlor Svift i igrač američkog fudbala Trevis Kelsi mogli da se venčaju ovog vikenda u njujorškoj dvorani Medison Skver Garden, na dan američkog Dana nezavisnosti, koji se obeležava 4. jula.

Prema navodima stranih medija, par navodno planira veliko slavlje sa oko 1.000 gostiju, među kojima bi mogli da se nađu njihovi najbliži prijatelji i porodica, ali i brojne poznate ličnosti. Na spisku zvanica pominju se Điđi Hadid, Lena Danam, Sabrina Karpenter, Hejli Vilijams, Ed Širan, Benson Bun, Sombar i Selena Gomez. Očekuje se i dolazak glumačkog para Blejk Lajvli i Rajan Rejnolds.

Iako Tejlor Svift i njen tim nisu potvrdili informacije o venčanju, sve više detalja ukazuje na to da se u Medison Skver Gardenu priprema veliki događaj. Zatražene su dozvole za zatvaranje ulica oko dvorane od 2. do 4. jula, a mediji navode da su pojedini igrači tima Kanzas Siti Čifs već rezervisali smeštaj u hotelu Meriot Markiz na Tajms skveru.

Izvori tvrde da bi ceremonija mogla da traje više od deset sati. Gosti bi navodno počeli da pristižu oko 15.30 po lokalnom vremenu, nakon čega bi usledio koktel, dok je početak ceremonije planiran za 17.30. Svečani prijem trebalo bi da počne sat vremena kasnije, a proslava bi mogla da traje do dva sata ujutru.

Uoči navodnog venčanja u dvoranu su pristigle brojne pošiljke, uključujući kutije označene natpisom „Vrtna zabava“. Radnici su postavljali dekoracije i privremeno razvili crveni tepih na ulazu u arenu, što je dodatno podgrejalo spekulacije da se priprema jedan od najvećih događaja godine.