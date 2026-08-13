Glumica Alison Dženi otvoreno je govorila o tome zašto se nikada nije udala niti imala decu i istakla da zbog svojih odluka ne žali.

U novoj epizodi podkasta „Reclaiming With Monica Lewinsky“, 66-godišnja oskarovka ispričala je da je oduvek znala da ne želi da bude majka.

Odlučila da nema decu

„Oduvek sam mislila da ću se udati, jednostavno zato što je to bio običaj dok sam odrastala“, rekla je Dženi.

Nakon preseljenja u Njujork zbog glumačke karijere, bila je u dugim vezama sa partnerima koji, poput nje, nisu želeli decu. Ipak, tokom četvorogodišnje veze u srednjim tridesetim godinama zapitala se da li je možda došlo vreme za majčinstvo.

„Tada mi je postalo jasno da on nije muškarac sa kojim želim da imam decu. Pomislila sam: 'U redu, pretpostavljam da se to onda neće dogoditi'“, ispričala je.

Kako kaže, nakon toga je osetila olakšanje.

„Onaj osećaj kada ste u vezi za koju znate da verovatno nije prava, a ipak ostajete u njoj i ne znate kako da izađete. Biti sa nekim, a osećati se potpuno sam. Užasno je. Meni se to na kraju jednostavno nije dogodilo“, prisetila se glumica.

„Znala sam da nikada ne želim da imam decu. To je nešto što sam oduvek znala“, dodala je.

To je bio za nju znak

Uprkos čvrstom stavu, Dženi je u četrdesetim osetila da bi trebalo da „barem pokuša“, pa je posetila lekarku koja se bavi plodnošću. Tada je saznala da njene šanse za trudnoću nisu velike.

„Da neću moći da imam dete u četrdesetim, prvi put sam čula upravo u ordinaciji te lekarke. Rekla mi je: 'Šanse vam nisu velike'“, ispričala je.

Priznala je da je do tada mislila da žene mogu lako da imaju decu i u pedesetim godinama.

Lekarka ju je pitala gde joj je partner.

„Muškarac sa kojim sam tada bila čak nije ni došao sa mnom. Pomislila sam: 'To je valjda znak, zar ne?'“, dodala je glumica.

Ljubavni život

Glumica je otkrila da su njena „prava ljubav“ prijatelji, porodica i njeni psi.

„Životinje, a posebno psi, imaju posebno mesto u mom srcu. Neopisivo ih volim“, rekla je.

Zvezda filma „Ja, Tonja“ svoj privatni život uglavnom drži dalje od javnosti. Bila je u vezi sa glumcem Denisom Gagomirosom od 1994. do 2001. godine, a prethodno je bila verena za kolegu iz filma „Our Very Own“, Ričarda Jenika.

Njena poslednja poznata veza bila je sa producentom Filipom Jonkasom, koga je upoznala 2013. godine na snimanju filma „The Way Way Back“. Raskinuli su 2017.

Brak joj nije životni cilj

Još u aprilu 2021. godine, gostujući u emisiji „The Drew Barrymore Show“, Dženi je rekla da joj je potpuno u redu mogućnost da se nikada ne uda.

„U ovom periodu života zaista upoznajem sebe i ono što želim. Volela bih da s vremenom pronađem nekoga sa kim ću deliti život, ali ako se to ne dogodi, biću sasvim dobro“, rekla je tada.

Svoju odluku da nema decu tada je sažela rečima: „Radije bih žalila što nemam decu nego da ih imam pa da žalim zbog toga. I potpuno sam u miru sa tom odlukom.“

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