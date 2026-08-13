Prirodnost je važan deo aktuelnih beauty trendova, a njen uticaj vidljiv je i na noktima.

Naime, kratki nokti veliki su trend leta 2026. Kada je reč o prirodnom izgledu, uz kratke nokte najčešće se nose ,,Soap Nails", ,,Princess Nails" ili ,,Minimal Manicure", koja podseća na stil Kerolin Beset-Kenedi. Međutim, En Hatavej sada je pokazala još jednu, posebno letnju varijantu koja je kao stvorena za kratke nokte: ,,Coconut Jelly Nails".

En Hatavej nosi „Coconut Jelly Nails“ na premijeri svog novog filma

Na premijeri svog novog filma ,,The End of Oak Street" u Kaliforniji, u kojem glumi uz Juana Makgregora, En Hatavej privukla je sve poglede na crvenom tepihu. Odabrala je upečatljiv autfit koji se sastojao od svetloplavog topa koji je spreda naglašavao njen trudnički stomak, dok se pozadi pretvarao u dugačak šlep. Kombinovala ga je s ležernim farmerkama i crvenim salonkama sa špicastim vrhom.

Crvena boja pojavila se i s unutrašnje strane njenog topa, kao i na usnama. Kako bi akcenti ostali u prvom planu, nokti su bili suzdržani i prirodnog izgleda. Slavni nail artist Tom Bačik na Instagramu ih je nazvao ,,Coconut Jelly Gloss Mani" i otkrio kako je postigao ovaj izgled.

Kako kod kuće napraviti „Coconut Jelly Nails“

Nokti En Hatavej bili su kratki, ravno oblikovani pri vrhu i nežno zaobljeni turpijom. Za mlečnobeli look koji podseća na unutrašnjost kokosa, Tom Bačik upotrebio je nijansu ,,Arctic Jelly" popularnog brenda lakova za nokte. Reč je o nežnoj beloj boji s diskretnim žutim podtonom zbog kojeg bela deluje prirodnije i nije previše intenzivna.

Izgled je definitivno inspirisan trenutno veoma popularnim trendom ,,Coconut Latte Nails", koji je, pak, inspirisan ledenom kafom s kokosovim mlekom. Ni za jedan od ova dva manikira ne koristi se čista bela boja, već topla, mlečna nijansa bele.

Oba izgleda na kraju se premazuju providnim lakom visokog sjaja, koji manikiru daje sjaj i pomaže mu da duže ostane postojan na noktima. ,,Coconut Jelly Nails" nisu rezervisani samo za crveni tepih, već su idealni i kao letnji manikir, bilo da ste na plaži, u gradu ili izlazite uveče. Posebno u kombinaciji s kratkim noktima, ovaj look pristaje uz gotovo svaki autfit i dugo traje, pa nema straha da će vam se nokat slomiti na odmoru, objašnjava Vogue.

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