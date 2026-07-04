Ako vam leti prstenje odjednom postane tesno, stomak naduven, a zglobovi i stopala oteknu bez očiglednog razloga, niste jedini. Visoke temperature često uzrokuju zadržavanje viška tečnosti u organizmu, zbog čega telo može delovati natečeno i "teže" nego inače.

Kalijum i magnezijum doprinose izbacivanju tečnosti

Magnezijum je važan mineral i elektrolit koji učestvuje u brojnim procesima u telu, uključujući i regulaciju ravnoteže tečnosti te rad mišića i nervnog sistema. Kada ga nema dovoljno, organizam može lakše zadržavati tečnosti i reagovati osećajem težine ili natečenosti. Prirodno ga nalazimo u zelenom lisnatom povrću poput spanaća i kelja, zatim u avokadu, bademima, orasima, semenkama te mahunarkama poput graška i sočiva.

Jednako važnu ulogu ima i kalijum, mineral koji pomaže u održavanju ravnoteže natrijuma u organizmu. Kako bi se smanjilo zadržavanje vode, preporučuje se ishrana bogata kalijumom kroz namirnice poput kupusa, zelene salate, spanaća, peršuna, ali i voća kao što su banane, marelice, narandže i šljive.