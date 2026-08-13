Gledajući „Seks i grad“, mnoge žene su se makar jednom zapitale isto: kako je, pobogu, Keri Bredšo uspevala da živi sama na Menhetnu, jede po restoranima, pije koktele, vozi se taksijem i pritom puni garderober dizajnerskim stvarima od jedne novinske kolumne?

Serija nam je ponudila zgodno objašnjenje: Keri je imala stan sa regulisanom kirijom i plaćala ga je oko 700-750 dolara mesečno. Ali kada njenu čuvenu računicu prebacimo u 2026. godinu, bajka se raspada već kod prve stavke, stanarine.

Kerin stan danas bi koštao pravo malo bogatstvo

Keri je živela na Aper Ist Sajdu, jednoj od najpoznatijih četvrti Menhetna. U seriji je zahvaljujući povlašćenoj kiriji imala stan za iznos koji danas u tom kraju zvuči gotovo nestvarno.

Prema podacima sa tržišta iz jula 2026. godine, studio na Aper Ist Sajdu ima medijalnu kiriju od oko 2.875 dolara mesečno, jednosoban stan oko 3.795, dok se za dvosoban traži oko 4.795 dolara.

A Kerin stan nije bio majušna garsonjera. Imala je dnevnu sobu, odvojenu spavaću zonu, kuhinju, kupatilo i, naravno, garderober koji je za nju bio važniji od pola stana.

Da danas traži nešto približno tome bez stare zaštićene kirije, sasvim je realno da bi morala da računa na oko 4.000 do 5.000 dolara mesečno, a luksuznija varijanta koštala bi i znatno više.

Drugim rečima, samo za krov nad glavom mogla bi godišnje da izdvoji oko 50.000 do 60.000 dolara.

A od čega bi živela jedna Keri Bredšo 2026?

Tu priča postaje još zanimljivija.

Keri je na početku serije prvenstveno frilens kolumnistkinja. Prema podacima Salary.com za jul 2026, prosečna godišnja zarada frilens novinara u Njujorku iznosi oko 72.400 dolara, odnosno nešto više od 6.000 dolara mesečno pre poreza. Raspon je, naravno, veliki i zavisi od angažmana.

Zamislite onda računicu: zarađujete oko 6.000 dolara bruto, a stan vam pojede 4.000 ili 5.000.

A gde su porezi, računi, telefon, internet, hrana, taksi, večere sa Samantom, Mirandom i Šarlot i obavezni „Cosmopolitan“?

I nismo ni stigli do Kerine najveće slabosti.

„Manolo“ cipele više nisu 400 dolara

U originalnoj seriji Keri je davala oko 400 dolara za par dizajnerskih cipela, što je i tada bilo ozbiljno rasipništvo. U jednoj od najpoznatijih scena shvata da je na obuću tokom godina potrošila oko 40.000 dolara.

Danas bi joj ta opsesija bila još skuplja.

Na zvaničnom sajtu Manolo Blahnik modeli iz kolekcije za 2026. uglavnom koštaju oko 1.000 do 1.400 dolara, dok pojedini modeli prelaze i 2.000 dolara.

Dakle, jedna Keri iz 2026. mogla bi za samo jedan par cipela da ostavi gotovo četvrtinu prosečne mesečne bruto zarade frilens novinara.

I tu tek dolazimo do torbica.

Čuvena „Fendi Baguette“ sada košta 3.850 dolara

„Fendi Baguette“ nije bila obična torba u „Seksu i gradu“. Postala je praktično deo Kerinog identiteta, a serija je pomogla da model dobije kultni status.

Danas standardna kožna Fendi Baguette na američkom sajtu brenda košta 3.850 dolara. Pojedine verzije idu na 4.950, 5.450 ili 7.100 dolara, dok posebno izrađeni modeli dostižu čak 13.100 dolara.

Drugim rečima, jedna običnija „Baguette“ danas košta približno koliko cela mesečna kirija za jednosoban stan na Aper Ist Sajdu.

Keri bi, dakle, morala da bira, torba ili kirija.

Znajući Keri, verovatno bi uzela torbu i nekako rešavala kiriju.

A tek Monika i Rejčel iz „Prijatelja“

Ni „Prijatelji“ nisu mnogo realniji.

Godinama se postavljalo pitanje kako su Monika i Rejčel mogle da žive u ogromnom stanu u Vest Vilidžu, posebno u periodu kada njihove karijere nisu bile ni približno dovoljno unosne za takav luksuz.

Serija je i tu pronašla rešenje, Monika je nasledila bakin stan sa regulisanom kirijom.

Da tog čuda nije bilo, danas bi stvari izgledale sasvim drugačije.

U julu 2026. medijalna kirija za jednosoban stan u Vest Vilidžu iznosi oko 5.495 dolara, dvosoban oko 6.750, a trosoban čak 8.950 dolara mesečno.

S obzirom na veličinu njihovog televizijskog stana, Monika i Rejčel bi danas vrlo lako gledale račun od 7.000, 8.000 ili čak 9.000 dolara svakog meseca.

Konobarisanje u „Central Perku“ tu računicu teško da bi spaslo.

Zato smo ih, valjda, toliko i volele

Naravno, „Seks i grad“ nikada nije ni trebalo gledati kao kurs ličnih finansija. Kerin život bio je deo fantazije: stan na Menhetnu, ormar pun dizajnerske garderobe, večera u restoranu kad god joj se prohte i nove cipele posle svakog emotivnog brodoloma.

Samo što je 2026. ta fantazija postala još skuplja.

Danas bi Keri za stan mogla da daje oko 5.000 dolara, za „Manolo“ cipele još 1.000-1.400, a za jednu „Fendi Baguette“ 3.850 dolara.

Ispada da joj ne bi bila dovoljna samo dobra kolumna.

Trebao bi joj i gospodin Zverka, sa veoma dobrim računom u banci.