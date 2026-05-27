Ako vam se čini da na svakih nekoliko meseci neki novi bob postane viralni hit, niste daleko od istine. No, ovaj put nije reč o strogoj geometriji tupog boba niti o vintidž vajbu francuskog boba sa šiškama. Rivijera bob donosi sasvim novu estetiku – on je ležeran, teksturiran i jednostavno šik, kao stvoren za letnje dane uz more i večernje šetnje pod zvezdama.

„Rivijera bob je zapravo nova sestra italijanskog boba, ali s mnogo opuštenijim pristupom,“ objašnjava Danijel Priano, frizerka slavnih koja sarađuje s Hejli Biber i Lindzi Lohan. Umesto strogo definisanih linija, rivijera bob neguje pokret i mekoću, dajući kosi onaj prepoznatljivi ‘vetrom raščupani’ izgled, kao da ste upravo sletele s jahte u Sen Tropeu.

Savršena dužina? Nepisana pravila kažu: tik iznad ključne kosti. Dovoljno duga da zadrži ženstvenost, ali dovoljno kratka da naglasi vrat i oštri linije lica. „Reč je o frizuri koja izgleda jednako dobro na terasi kafića u Nici kao i na večernjoj zabavi u Los Anđelesu,“ dodaje Dimitris Đanetos, frizer Điđi Hadid.

Ono što ovu frizuru čini toliko primamljivom jeste minimalno održavanje. Nakon što se ošišate, kosa praktički sama "radi posao". Uz malo morske soli u spreju ,rivijera bob poprima prirodan volumen i mekoću, dajući utisak da ste sate proveli na plaži (iako ste zapravo stigli s posla). Priano savetuje i kremu za definisanje prirodnih talasa, koja će dodatno naglasiti taj nonšalantni efekat.

Iako nije preterano zahtevna, povremena poseta frizeru ipak je potrebna. „Održavanje svakih šest do osam nedelja obezbediće da frizura zadrži svoj lepršavi oblik, bez da postane preteška,“ savetuje Đanetos. No, njegova najveća prednost leži upravo u fleksibilnosti – frizura se može opustiti i rasti, a i dalje će izgledati šik.

Rivijera bob nije samo frizura – on je stav. To je taj osećaj bezbrižnosti, ali s dozom luksuza. Idealan za žene koje žele izgledati sređeno, ali bez vidljivog truda. Jer upravo u toj "neurednoj" jednostavnosti leži njegova prava čar.

