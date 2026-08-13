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Sanjate istu osobu iz noći u noć? Evo šta vam podsvest želi da vam kaže

Ne sanjate istu osobu slučajno.

Autor:  Vesna Vukadinović
13.08.2026.22:48
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Sanjate istu osobu iz noći u noć? Evo šta vam podsvest želi da vam kaže
Foto: Shutterstock | Prostock-studio
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Snovi često mogu biti neobični, zbunjujući i puni simbolike. Bilo da sanjate nekoga koga jedva poznajete, voljenu osobu ili se isti san stalno ponavlja, nije uvek lako razumeti njihovo značenje.

Ipak, stručnjaci za snove veruju da se kroz snove može otkriti mnogo toga o našim emocijama i unutrašnjem stanju.

Šta znači ako stalno sanjate istu osobu?

Prema stručnjaku za snove Lauri Lovenberg, značenje zavisi od toga ko je ta osoba i kakav odnos imate sa njom u stvarnom životu.

Ako sanjate nekoga ko je često prisutan u vašoj svakodnevici, poput partnera, deteta ili bliske osobe, to može značiti da vaš um pokušava da obradi ili reši neki aspekt tog odnosa.

„Svrha snova je najčešće rešavanje problema“, objašnjava Lovenberg. Drugim rečima, ako vam se određena osoba stalno pojavljuje u snovima, moguće je da postoji nešto što pokušavate da razumete, razjasnite ili emocionalno obradite.

Da li to znači da nešto nije u redu?

Ne nužno. Sanjanje voljenih osoba ne mora imati negativno značenje. Naprotiv, često ukazuje na dublju potrebu da bolje razumete odnos ili emocije koje imate prema toj osobi.

Stručnjak za snove Lesli Elis ističe da posebno treba obratiti pažnju na snove koji se ponavljaju, jer oni mogu nositi važnu poruku iz podsvesti.

Snovi su simbolični

Jedna od najvažnijih stvari koju treba imati na umu jeste da snovi nisu racionalni niti linearni.

Oni su emotivni, simbolični i često metaforični.

Zato stručnjaci savetuju da snove ne tumačite bukvalno, već da pokušate da razumete šta određena osoba ili situacija predstavlja u vašem životu.

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