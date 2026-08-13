Paris Džekson je otvoreno govorila o prvom susretu sa svojom majkom, Debi Rou.
Pevačica i glumica se prisetila kako je prvi put upoznala Rouovu tokom epizode podkasta ,,Call Her Daddy", objavljene 12. avgusta, objašnjavajući da je za svoju majku prvi put pitala kada je bila u ranim tinejdžerskim godinama.
„Znaš, na kraju se sećam da sam pitala o tome kada sam imala verovatno oko 10 ili 11 godina, i odgovori koje sam dobila bili su mi dovoljni. Samo u stilu: ’O, kako se ona zove?’ I rekli su mi njeno ime, a ja sam bila u fazonu: ’U redu, super’“, rekla je Paris. „Nastavila sam dalje, a povezale smo se kada sam imala oko 15 godina, i onda smo zaista počele da postajemo bliže krajem mojih tinejdžerskih godina.“
Opušten susret
Kada je bila upitana da li se seća da li je bila nervozna pre nego što se prvi put srela sa majkom, Paris je opisala taj susret kao prilično opušten.
„Sećam se da sam sišla niz stepenice, a ona je bila u dnevnoj sobi sa mojom bakom. Ušla sam. Samo sam rekla: ’Hej, mama’, a ona je rekla: ’Ćao.’ Sela sam. Porazgovarale smo nakratko. Onda smo izašle na ceo dan i samo smo provodile vreme zajedno“, rekla je Paris.
Nema očekivanja
Osvrćući se na njihov odnos, Paris je rekla da je naučila da ulazak u odnose bez očekivanja može ostaviti prostor za prirodniju povezanost.
„Ona je Strelac, tako da ima taj vatreni duh. Ja sam Ovan, i ja imam taj vatreni duh... Veoma smo slične“, rekla je Paris. „Mislim da je ono što je zaista sjajno u mom procesu, uopšte gledano u svemu, to što učim kako nas očekivanja na neki način s**bu, i ako uđem u odnos sa očekivanjima, verovatno ću na kraju biti možda razočarana, frustrirana ili iznervirana, ili će se roditi ogorčenost ili tako nešto, znate.“
„Kada uđem u nešto bez očekivanja, to stvara taj zaista sjajan prostor da nešto organski jednostavno procveta“, dodala je.
Deca i brak
Paris (28) je jedno od troje dece Majkla Džeksona. Ona i njen stariji brat, Princ (29), su dvoje dece koje su Rouova i Džekson dobili zajedno, dok je Džeksonov najmlađi sin, Bigi (24), ranije poznat kao Blanket, rođen uz pomoć surogat majke.
Rouova (67) udala se za Džeksona 1996. godine, nakon što ga je upoznala dok je radila kao asistentkinja u dermatološkoj ordinaciji ovog pevača. Rodila je Princa 1997, a Paris 1998. godine. Par se razveo 2000. godine, a Rouova je Džeksonu prepustila puno starateljstvo nad decom. Nakon razvoda, Rouova se nastanila u Palmdejlu u Kaliforniji, gde je gajila konje i vodila privatan život, prema ranijim izveštajima.
Pomirenje
Izvor je 2013. godine rekao za People da su Paris i Rouova počele da se mire nakon povremenih prekida odnosa. U to vreme, Rouova je imala podršku Parisine bake i zakonske starateljice, Ketrin Džekson.
„Paris prolazi kroz dosta tinejdžerskih buntovnih faza i oseća se malo nevoljeno“, rekao je izvor za ,,People" u to vreme. „Paris se obratila svojoj majci i rekla joj da želi da uspostavi odnos sa njom. Debi je bila otvorena za to, a Ketrin Džekson podržava odnos koji se razvija.“
Njihov odnos je nastavio da raste. Paris je 2017. godine čestitala Rouovoj na Instagramu nakon što je njena majka završila hemoterapiju posle dijagnoze raka dojke.
„Moja opaka mama, razbija i ne prašta. Zar nije je**no fantastična“, napisala je Paris u opisu fotografije na kojoj Rouova drži natpis na kome piše: „Hemoterapija završena!“
Podrška
Rouova je takođe govorila o podršci svoje ćerke tokom lečenja od raka u intervjuu za ,,Entertainment Tonight" u oktobru 2016. godine.
„[Paris] je moj oslonac, ona je neverovatna“, rekla je Rouova. „Bila je sa mnom sve vreme. Bila je tu. Prvi telefonski poziv, trebalo joj je 30 sekundi [da se javi] kada je saznala.“
Paris je u februaru podelila fotografije sa Rouovom na svom Instagramu, uključujući jednu na kojoj se njih dve zajedno smeše i drugu na kojoj se grle na otvorenom.
„U poslednje vreme “, napisala je Paris.
Bonus video:
Komentari (0)