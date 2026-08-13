Glumica En Hatavej (43) čeka treće dete sa suprugom Adamom Šulmanom. Oskarovka, koja već ima sinove Džonatana i Džeka, srećne vesti podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama.

Sa Adamom je u braku od 2012. godine, ali pre njega En je bila u vezi koja je završila mnogo dramatičnije nego što je iko mogao da očekuje.

Bivši joj je završio iza rešetaka

Pre nego što je upoznala sadašnjeg supruga, En je četiri godine bila u vezi sa italijanskim biznismenom Rafaelom Folijerijem. Njihova romansa završila se 2008. godine, kada je on uhapšen zbog velike finansijske prevare.

Folijeri je, prema tadašnjim navodima, investitorima predstavljao da ima veze sa Vatikanom i katoličkom crkvom, dok je njihov novac koristio za raskošan život. Priznao je krivicu po više tačaka optužnice koje su uključivale prevaru, pranje novca i zaveru, a osuđen je na četiri i po godine zatvora.

Za En je to bio trenutak koji joj je promenio život.

„Voleću te zauvek“

Folijeri je kasnije pričao o poslednjem razgovoru koji je imao sa glumicom. Te noći En je bila u Los Anđelesu zbog promocije filma „Get Smart“, a njih dvoje su razgovarali telefonom.

Prema njegovim rečima, pričali su o tome kada bi mogla da se vrati kući, a razgovor su završili njenim rečima: „Voleću te zauvek.“

Samo nekoliko sati kasnije, oko šest ujutru, on je uhapšen. Posle toga se više nikada nisu čuli.

Folijeri je kasnije tvrdio da nije bio ljut na En, ali da ga je bolelo što je odlučila da prekine svaki kontakt. Govorio je da je verovao da je ona u tom trenutku morala da zaštiti svoju karijeru.

Danas je njen život potpuno drugačiji

Folijeri je nakon izdržavanja kazne deportovan u Italiju i zabranjen mu je ulazak u Sjedinjene Američke Države.

En je nastavila dalje. Ubrzo je upoznala Adama Šulmana, za koga se udala 2012. godine i dobili su dva sina. Sada čekaju treće dete.

I možda je upravo to najzanimljivija poruka njene ljubavne priče. Neke ljubavi ostanu samo bolna lekcija, dok se život kasnije pobrine da sve dođe na svoje mesto.

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