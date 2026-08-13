Anđelinu Džoli navodno nije iznenadilo priznanje bivšeg supruga Breda Pita da je nakon sedam godina apstinencije ponovo počeo da pije alkohol.

Izvor blizak glumici tvrdi da je Džoli godinama verovala kako prestanak konzumacije alkohola nije nužno rešio probleme koji su obeležili njihov turbulentan brak i razvod.

Bred Pit (62) nedavno je u razgovoru za ''Esquire UK'' otkrio da više nije potpuno trezan. Glumac je rekao da je nakon sedam godina apstinencije ponovo počeo da pije, ali tvrdi da danas alkohol konzumira znatno umerenije.

''Mogu popiti nekoliko čaša, ali ne mogu puno. Moram biti profesionalan u vezi s tim'', rekao je Pit, dodajući da je nekoliko puta precenio svoju sposobnost kontrolisanja količine alkohola pa brzo shvatio da to za njega nije dobra ideja.

Prema tvrdnjama izvora bliskog Džoli, glumica na njegovo priznanje nije reagovala s velikim iznenađenjem.

''Anđelina nije iznenađena. Pokušavala je da upozori ljude. Znala je da je to uvek bila mogućnost'', tvrdi izvor.

Dodaje kako Džoli navodno već dugo smatra da period trezvenosti nije značilo da su nestali svi problemi iz Pitove prošlosti.

''Ne veruje da se Bred iz temelja promenio. Veruje da je Bred jednostavno Bred i da to ne može promeniti ni apstinencija ni stvaranje neke nove slike o sebi'', tvrdi izvor. Predstavnici Džoli i Pita nisu komentarisali te navode.

Pit je prestao da pije nakon raspada braka s Anđelinom Džoli 2016. godine. Njihov razvod usledio je nakon incidenta u privatnom avionu, tokom kojeg ga je Džoli optužila za nasilno ponašanje prema njoj i deci te tvrdila da je bio pod uticajem alkohola.

Pit je optužbe negirao, a nakon istrage FBI-ja protiv njega nije podignuta optužnica.

Glumac je kasnije otvoreno govorio o problematičnom odnosu prema alkoholu. Ispričao je da je godinu i po odlazio na sastanke ''Anonimnih alkoholičara'' te da mu je iskustvo razgovora s drugim muškarcima pomoglo da se suoči s vlastitim problemima.

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