Penelope Kruz se osvrnula na svoje dugogodišnje prijateljstvo sa Salmom Hajek i na njihove najupečatljivije zajedničke uspomene.

Jedna od njih dogodila se tokom „zaista lude“ Noći veštica koju je Penelope Kruz (52) provela sa Salmom Hajek (59), za koju je rekla da joj je „kao još jedna sestra“. To je ispričala u epizodi emisije „Hot Ones“, objavljenoj u četvrtak, 2. jula, u produkciji „First We Feast“.

Kada je voditelj Šon Evans upitao da izdvoji jednu posebno upečatljivu uspomenu sa koleginicom iz hit akciono-komične komedije „Bandidas“ iz 2006. godine, Penelope Kruz se prisetila da su jedne godine za Noć veštica nosile perike i kostime klovnova.

„Ne volim klovnove“, rekla je. „Strašni su, bez obzira na sve.“

Zvezda je ispričala da su ona i Salma Hajek bile u avionu punom putnika.

„Zamislite, nas desetoro bilo je obučeno kao klovnovi. A onda je pilot rekao: ‘Stavite maske sa kiseonikom! Dolazi do gubitka pritiska u kabini’,“ prisetila se Penelope Kruz.

Usred te uznemirujuće vanredne situacije u avionu, „stjuardi su trčali unaokolo noseći boce sa kiseonikom“, rekla je. „Imale smo mnogo sreće, bezbedno smo sletele. Ali to je bilo zaista neverovatno iskustvo koje nas je još više zbližilo.“

Penelope Kruz i Salma Hajek su potom morale da se ukrcaju u drugi avion — i dalje obučene u kostime klovnova — „jer je snimanje trebalo da počne samo nekoliko sati kasnije“, rekla je dobitnica Oskara.

„Naravno da smo zakasnile na set“, dodala je. „Ali smo bile žive.“

Penelope Kruz je ovu anegdotu o Noći veštica prvi put ispričala još 2017. godine u intervjuu za magazin People.

Blisko prijateljstvo

Dve glumice ostale su bliske prijateljice još od snimanja filma „Bandidas“, u kojem su tumačile neočekivani dvojac koji postaje pljačkaški tandem.

„Dolazila sam u Los Anđeles na dva meseca i nisam poznavala nikoga“, prisetila se Penelope Kruz u emisiji „The Ellen DeGeneres Show“ 2023. godine, opisujući prvi susret sa Salmom Hajek.

„Došla je po mene i rekla: ‘Ne ideš u hotel. Dolaziš kod mene kući, jer je u početku teško i osećaćeš se veoma usamljeno.’“

Projekti

Penelope Kruz će se uskoro pojaviti u nekoliko novih filmskih ostvarenja, među kojima su premijera filma „La Bola Negra“ na Filmskom festivalu u Kanu, zatim „Day Drinker“, u kojem igra sa Džonijem Depom, „Bunker“, u kojem joj je partner suprug Havijer Bardem, kao i u novom filmu rediteljke Nensi Majers.

Penelope Kruz igra uz Seta Rogena i Edvarda Nortona u filmu „The Invite“, koji je režirala i u kojem jednu od uloga tumači Olivija Vajld. U ovoj komediji studija ,,A24", sa četvoro glavnih likova, Penelope Kruz igra terapeutkinju Pinu, koja sa partnerom odlazi na večeru kod komšija, gde se suočavaju sa provokativnim i neočekivanim predlogom.

Film se trenutno prikazuje u odabranim gradovima.

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