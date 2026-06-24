Prekrasan zalazak sunca na ulicama Njujorka bio je savršena kulisa za snimanje nove romantične komedije u kojoj glavne uloge igraju Kejt Hadson i Havijer Bardem. Iako je snimanje filmova u velikom gradu sasvim uobičajena stvar, njihov strastveni poljubac nasred ulice nije mogao da prođe nezapaženo.

Reč je o njihovom novom filmu „Hello & Paris“, koji je napisala i režirala Elizabet Čomko, a koji je inspirisan bestselerom „That Part Was True“ autorke Debore Mekinli.

Snimali su svoj novi film

Na setu u centru Njujorka glumački par izgledao je veoma dobro, dok je Hadson nosila midi haljinu sa cvetnim uzorkom, preko koje je prebacila ružičasti šal, a Bardem je nosio ležernu belu košulju, preko koje je imao jaknu boje krema.

Kejt Hadson u ovoj seriji (projektu) je izvrsna.

Film prati priču pejzažnog arhitekte i uspešne spisateljice u krizi, koji imaju oštar prvi susret u Parizu pre nego što se postepeno upoznaju razmenjujući knjige i recepte dok žive na suprotnim stranama Atlantika, sve dok konačno ne shvate da bi izbor života u paru mogao biti teži nego ostati sam.

Kejt Hadson i Havijer Bardem na ulicama Njujorka

Ostali ranije najavljeni članovi glumačke ekipe uključuju Stiva Zahna, Fila Danstera, Džemu Čan, Ešliing Bi i Marijanu Džin-Baptist, prenosi „The Hollywood Reporter“.

„Hello & Paris“ biće prvi ovakav projekat za Hadson nakon nominacije za Oskara za ulogu u filmu „Song Sung Blue“, dok Bardem iza sebe ima četiri nominacije za nagradu Oskar. Režiserka Čomko najpoznatija je po drami sa Sandens festivala „What They Had“, u kojoj glume Hilari Svonk i Majkl Šenon.