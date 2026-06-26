Na društvenim mrežama ranije je objasnila da ovakav način stilizovanja kose koristi kada želi da postigne efekat zategnutijeg izgleda lica.

Salma Hajek je objasnila da nema botoks ni filere i da kosu jednostavno jako zateže unazad, što daje efekat zategnutijeg lica. Dodala je da je ponekad zbog toga boli glava, ali da se rezultat vidi odmah.

Pored visokog repa, isti vizuelni efekat postiže i čvrsto podignutom punđom ili frizurama koje povlače kosu unazad.

Stručnjaci ipak upozoravaju da se ovakve frizure ne bi trebalo nositi često, jer dugotrajno zatezanje može opteretiti teme i dovesti do oštećenja kose.

Salma Hajek je više puta naglasila da izbegava botoks, kako zbog zdravstvenih razloga, tako i zato što želi da sačuva prirodnu mimiku lica koja joj je važna u glumačkom poslu. Umesto injekcionih tretmana bira neinvazivne procedure poput radiofrekvencije i mikrostruja koje podstiču stvaranje kolagena.

Takođe navodi da ih kombinuje sa meditacijom i da joj koža dobro reaguje na takvu rutinu, zbog čega često dobija komplimente da izgleda mlađe nego što jeste.

Iako genetika, nega i zdrav način života imaju važnu ulogu u njenom izgledu, njen jednostavan trik sa zategnutom frizurom pokazuje da se efekat vizuelno podignutog lica može postići i bez estetskih intervencija.

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