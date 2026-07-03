Svaka kuća ima svoj recept za punjene paprike. Neki kuvari u mesnu smesu dodaju sirov pirinač, dok ga drugi kratko proprže na svinjskoj masti, ali svi se slažu da nadev mora biti sočan. Tajna ukusa može biti u izboru odgovarajuće vrste mesa, a da bi se bolje povezalo sa ostalim sastojcima, može se dodati i jaje. Punjene paprike mogu da se krčkaju sa zaprškom ili u mešavini povrćne supe i koncentrata paradajza, a "klasičari" više vole da dodaju domaći sos od paradajza. Punjene paprike po turskom receptu ili kako ih ja zovem ‘Paprike na Semirov način’ jer ih je on prvi pravio, a ja onda preuzela recept.



Sastojci za 10 paprika srednje veličine:



• 250 g mlevenog mesa

• 170 g pirinča

• Konzerva paradajza

• 1 glavica crvenog luka

• Sitno seckani dijelovi paprika odstranjeni prilikom čišćenja paprika

• 3-4 kašike svežeg peršuna

• 2 kašike sveže mente

• 1 kašika suve mente

• 1 kašika koncentrata paradajza

• Sok od pola limuna

• 4 kašike maslinovog ulja

• 3-4 lovorova lista

• So ( ja sam stavila kašicicu)

• suvi začin (ja sam stavila 2 kašičice)



Paprike kuhati poklopljene oko 40-tak minuta na srednjoj temperaturi. Poslužiti sa kajmakom.