Svaka kuća ima svoj recept za punjene paprike. Neki kuvari u mesnu smesu dodaju sirov pirinač, dok ga drugi kratko proprže na svinjskoj masti, ali svi se slažu da nadev mora biti sočan. Tajna ukusa može biti u izboru odgovarajuće vrste mesa, a da bi se bolje povezalo sa ostalim sastojcima, može se dodati i jaje. Punjene paprike mogu da se krčkaju sa zaprškom ili u mešavini povrćne supe i koncentrata paradajza, a "klasičari" više vole da dodaju domaći sos od paradajza. Punjene paprike po turskom receptu ili kako ih ja zovem ‘Paprike na Semirov način’ jer ih je on prvi pravio, a ja onda preuzela recept.
Sastojci za 10 paprika srednje veličine:
• 250 g mlevenog mesa
• 170 g pirinča
• Konzerva paradajza
• 1 glavica crvenog luka
• Sitno seckani dijelovi paprika odstranjeni prilikom čišćenja paprika
• 3-4 kašike svežeg peršuna
• 2 kašike sveže mente
• 1 kašika suve mente
• 1 kašika koncentrata paradajza
• Sok od pola limuna
• 4 kašike maslinovog ulja
• 3-4 lovorova lista
• So ( ja sam stavila kašicicu)
• suvi začin (ja sam stavila 2 kašičice)
Paprike kuhati poklopljene oko 40-tak minuta na srednjoj temperaturi. Poslužiti sa kajmakom.
Dom i saveti
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Tradicionalni recept, korak po korak, za sočne i mirisne paprike koje oduševljavaju
Svaka kuća ima svoj recept za punjene paprike. Neki kuvari u mesnu smesu dodaju sirov pirinač, dok ga drugi kratko proprže na svinjskoj masti, ali svi se slažu da nadev mora biti sočan. Tajna ukusa može biti u izboru odgovarajuće vrste mesa, a da bi se bolje povezalo sa ostalim sastojcima, može se dodati i jaje. Punjene paprike mogu da se krčkaju sa zaprškom ili u mešavini povrćne supe i koncentrata paradajza, a "klasičari" više vole da dodaju domaći sos od paradajza. Punjene paprike po turskom receptu ili kako ih ja zovem ‘Paprike na Semirov način’ jer ih je on prvi pravio, a ja onda preuzela recept.
Dom i saveti
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