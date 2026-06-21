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Penelope Kruz pokazala frizuru koja će obeležiti leto pred nama: Ovaj bob podmlađuje i skida godine sa lica
Penelope Kruz predstavila je novu frizuru koja je već proglašena najvećim trendom leta 2026. Popularni boyfriend bob podmlađuje lice, lako se održava i pristaje gotovo svima.
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