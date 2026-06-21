Pedesetdvogodišnja španska glumica i oskarovka Penelope Kruz pokazala je novu frizuru koja je već proglašena jednim od najvećih trendova leta 2026. Reč je o bob frizuri sa šiškama, poznatoj kao boyfriend bob, koja ovog leta dominira među trendseterkama.

Ovo je opuštenija i pomalo razbarušena verzija klasičnog boba. Pramenovi su ravniji i prirodniji, bez previše uvijanja ka licu, dok su krajevi ravno sečeni i puni, bez jakog stepenovanja. Ceo stil inspirisan je kratkim muškim frizurama iz devedesetih godina.

Frizer Dimitris Janetos podelio je na Instagramu rezultate transformacije slavne glumice i oduševio fanove.

Penelope je pozirala u elegantnom tvid sakou brenda Chanel, koji je kombinovala sa jednostavnom belom majicom i svetloplavim farmerkama, pokazujući da nova frizura savršeno ide uz ležerne, ali sofisticirane modne kombinacije.

„Želeo sam da njena kosa izgleda prirodno i bez previše truda. Baš kao onaj dan posle feniranja, kada kosa izgleda najbolje – blago razbarušena i zabačena na stranu bez četke“, objasnio je Dimitris.

Ovaj stil posebno je popularan jer pristaje gotovo svakom obliku lica, lako se održava i daje licu svežinu i mladalački izgled. Nije ni čudo što je upravo boyfriend bob postao apsolutni hit leta 2026.