Sve je više naznaka da bi pevačica Tejlor Svift i igrač američkog fudbala Trevis Kelsi mogli da se venčaju već ove nedelje u Njujorku. Iako par još nije zvanično potvrdio datum i mesto ceremonije, brojni detalji podgrejali su glasine da će sudbonosno „da“ izgovoriti uoči prazničnog vikenda povodom Dana nezavisnosti SAD.

Tejlor i Trevis verili su se prošlog leta, a vest su tada objavili na Instagramu uz duhovit opis: „Vaš profesor fizičkog i profesorka engleskog se venčavaju.“

Posebnu pažnju izazvale su informacije da bi svadba mogla da bude održana u čuvenoj dvorani Medison Skver Garden u Njujorku. Prema navodima medija, pevačica je navodno rezervisala prostor za višednevni događaj, koji bi mogao da obuhvati manje okupljanje 2. jula i veliku proslavu sa oko hiljadu gostiju 3. jula.

Dodatne sumnje podgrejalo je i to što je podnet zahtev za zatvaranje ulica oko dvorane od 2. do 4. jula, kao i činjenica da Medison Skver Garden u tom periodu nema zakazane javne događaje.

Ipak, zanimljivo je da ni sami gosti navodno još ne znaju gde će se venčanje održati. Igrač američkog fudbala Džordž Kitl otkrio je da je pitao Trevisa o lokaciji, ali da je dobio samo smeh kao odgovor. On je u šali rekao da očekuje da ih možda sačeka privatni avion koji će ih odvesti na nepoznatu destinaciju.

Prema dosadašnjim informacijama, prisustvo na venčanju već su potvrdili Džordž Kitl, trener Kanzas Siti Čifsa Endi Rid, Grejam Norton i Suki Voterhaus, dok se među mogućim gostima pominju i Ed Širan i Zoi Kravic.

Iako zvanične potvrde još nema, fanovi širom sveta sa nestrpljenjem iščekuju da saznaju da li će Tejlor Svift i Trevis Kelsi zaista stati pred oltar već ove nedelje.