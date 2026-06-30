Priprema domaćeg kečapa može biti mnogo jednostavnija uz nekoliko trikova koje koriste iskusne domaćice. Jedan od najvećih problema predstavlja skidanje kore sa paradajza, a posebno kada se paradajz melje, jer se kora lepi za unutrašnjost mašine i usporava ceo proces.

Rešenje je da se paradajz pre mlevenja na nekoliko minuta potopi u ključalu vodu. Toplota omekšava koru, koja se potom vrlo lako uklanja. Tako pripremljen paradajz brže se melje i ne lepi se za mašinu.

Za pripremu kečapa preporučuje se upotreba potpuno zrelog paradajza, jer nedovoljno zreli plodovi mogu dati kiselkast ukus. Ukoliko paradajz nije dovoljno sazreo, može se ostaviti nekoliko dana da dodatno dozri.