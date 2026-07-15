Na venčanjima retko kada sve prođe baš onako kako mladenci isplaniraju, ali upravo nepredviđeni trenuci često postanu najlepše uspomene. Tako je bilo i na jednom venčanju gde je mala devojčica, koja je trebalo da baca latice cveća ispred mladenaca, zaspala neposredno pre početka ceremonije.

Baka i deka su se brzo snašli i pretvorili situaciju u trenutak koji je oduševio goste. Snimak objavljen na TikToku prikazuje baku kako u naručju nosi uspavanu unuku, obučenu u raskošnu belu haljinicu. Kako devojčica nije mogla da obavi svoj zadatak na venčanju, njen deda je odlučio da je dostojno zameni.

U elegantnom odelu, sa osmehom na licu, krenuo je ka oltaru i počeo da baca latice cveća ispred mladenaca, što je izazvalo oduševljenje gostiju, koji su ga nagradili aplauzom i smehom.

Video je za kratko vreme postao viralan i prikupio više od 1,4 miliona lajkova, a korisnici društvenih mreža nisu štedeli komplimente na račun simpatičnog dede.

Mnogi su u komentarima napisali da je upravo on postao prava zvezda venčanja. "Deda je rekao: Sada je moj trenutak da zablistam", našalio se jedan korisnik. "Zašto svi ne pričaju o dedi? On je ukrao šou", glasio je drugi komentar.

Brojni komentari ističu da će ova uspomena sigurno ostati deo porodičnih priča godinama. "Još ne zna, ali jednog dana će slušati kako je njeno spavanje postalo najlepši trenutak venčanja", napisala je jedna korisnica.

Mnogi su zaključili da upravo ovakvi spontani i neplanirani trenuci čine venčanja nezaboravnim.

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