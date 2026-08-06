Žena koja je uništila venčanje svog bivšeg rekla mladoj koliko je uzbuđena zbog zajedničkog roditeljstva s njima - ali mlada nije imala pojma da njen muž čeka bebu.

Jedna žena je otkrila kako je uništila venčanje svog bivšeg dečka i slučajno otkrila mladoj da čeka bebu sa njenim verenikom.

Anonimna žena je objasnila da su ona i njen bivši bili u vezi tri godine pre nego što su raskinuli, a on je kasnije stupio u vezu sa sadašnjom partnerkom, sa kojom se venčao.

O venčanju je rekla: "Kao što možete pretpostaviti, nisam lično pozvana niti mi je o njemu bilo šta rečeno, iako smo svakodnevno razgovarali.

"Pa, saznala sam za to od njegove bake (bliski smo) i ona mi je predložila da se “srušim na kapiji” i da će se ona postarati za mene (mislim da ne voli nevestu)."

Kada je dan stigao, baka ju je „ušunjala“ da bi mogla da gleda ceremoniju.

Rekla je: "Bilo je prelepo. Prolila sam nekoliko suza."

Jednom kada se sve završilo, spremala se da ode, ali baka ju je gurnula da ode na recepciju i sedela je pored nje za porodičnim stolom - "Prilično nezgodno, ali otišla sam."

Dodala je: "Još uvek sam se družila sa porodicom, ustala sam kada su nevesta i mladoženja došli. Pozdravili su se i čestitala mi je na trudnoći."

"Zahvalila sam joj i rekla nešto o tome kako jedva čekam da rodim sa njima dvoma. Izgleda da nije znala da sam sve vreme trudna (tada 5 meseci) sa njegovim detetom.

"Izgubila se i pobegla. Pokušao je da ode za njom, ali onda je došao njen otac i pokrenuo scenu. Srećom po mene, došao je moj bivši brat i pomogao mi da se što pre izvučem."

Kasnije joj je baka rekla da je par raskinuo i da je brak poništen.

Žena je otišla na Redit da pita korisnike za savet posle sve drame.

Jedna korisnica je rekla: "Bakin plan je uspeo do savršenstva. Znala je da mlada to ne zna i nije želela da joj kaže, jer nije želela da njen unuk bude kriv.

"Znači, smislila je situaciju u kojoj je znala da će saznati. Poslednji deo plana biće pokušaj da vas i njega ponovo poveže. Ako to uspe, ona je zli genije."