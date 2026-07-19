Bivši dečko Tejlor Svift oženio je manekenku Gabrijet Behtel, samo dve nedelje nakon što je njegova bivša stala pred oltar.

Frontmen grupe „The 1975“, Meti Hili, i manekenka Gabrijet Behtel venčali su se u subotu u Los Anđelesu. Hili (37) i Behtel (28) u vezi su od septembra 2023. godine.

Njihovu veridbu u junu 2024. godine potvrdila je Hilijeva majka, glumica Denis Velč, koja je tada izjavila da zbog njihove sreće „ne može biti ponosnija i srećnija“.

Proslavili momačko i devojačko veče

Pre venčanja, Meti Hili je priredio nezaboravno momačko veče. Nastupio je sa tribute bendom 9075, koji izvodi pesme njegove grupe. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima zajedno izvode hit „The Sound“ na zabavi u Malibuu.

Gabrijet je devojačko veče proslavila prošlog meseca.

Venčanje ubrzo nakon Tejlor Svift

Vest o Hilijevom venčanju stigla je samo dve nedelje nakon što se njegova bivša devojka, Tejlor Svift, udala za igrača američkog fudbala Travisa Kelsija.

Tejlor Svift i Meti Hili bili su u kratkoj vezi tokom 2023. godine, nakon što je pevačica raskinula dugogodišnju vezu sa glumcem Džoom Alvinom. Tada su strani mediji pisali da je njihova romansa tek na početku i da su veoma zaljubljeni.

Izvor je tada tvrdio da su zbog brojnih poslovnih obaveza uglavnom održavali kontakt putem video-poziva i poruka, ali da su jedva čekali sledeći susret. Ipak, njihova veza nije dugo potrajala, pa su već mesec dana kasnije strani mediji objavili da su raskinuli.

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