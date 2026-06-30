Prema astrološkim tumačenjima, Rakovi, Lavovi i Ribe od 1. jula ulaze u povoljniji finansijski period. Nakon godina izazova i neizvesnosti, pripadnici ova tri znaka mogli bi da osete olakšanje i dobiju priliku da poprave svoju materijalnu situaciju.

Rakovima bi početak jula mogao da donese povratak novca koji su već otpisali ili rešavanje starih finansijskih pitanja. Astrolozi smatraju da bi mogli da dobiju ono što im pripada bez sukoba i komplikacija.

Lavovima se, prema prognozama, otvaraju nove poslovne i finansijske mogućnosti. Projekti i poslovi u koje su dugo ulagali trud mogli bi konačno da počnu da donose konkretnije rezultate, a tokom meseca moguće su i nove poslovne ponude.

Ribe bi u julu mogle da profitiraju zahvaljujući intuiciji i neočekivanim okolnostima. Novac bi mogao da stigne iz izvora koji nisu planirali, poput povraćaja dugova, nasledstva ili ranije započetih dogovora. Druga polovina meseca mogla bi im doneti dodatnu stabilnost i osećaj da stvari konačno dolaze na svoje mesto.

Astrolozi ističu da bi upravo Rakovi, Lavovi i Ribe tokom jula mogli da osete najveće finansijsko olakšanje i da uđu u period većeg blagostanja i sigurnosti.