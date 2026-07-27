Glumci Ema Roberts i Kodi Džon venčali su se u subotu u San Valiju, u američkoj saveznoj državi Ajdaho. Privatna ceremonija održana je u krugu porodice i najbližih prijatelja nakon četiri godine veze, prenosi „Page Six“.

Među zvanicama na venčanju bila je i Emina tetka, slavna glumica Džulija Roberts. Prema navodima izvora, ceremonija je trajala oko 45 minuta uprkos visokim temperaturama koje su dostizale čak 35 stepeni. Par je sudbonosno „da“ izgovoriti na Kodijevom privatnom imanju, što su potvrdila tri izvora.

Ema Roberts nosila je na venčanju belu venčanicu od šifona sa visokim šlicem i trakom za kosu, dok je Kodi Džon odabrao klasičan crni smoking. Posebno emotivan trenutak bio je kada je glumicu do oltara dopratio njen sin Rouds, kojeg je dobila u prethodnoj vezi.

Par je veridbu objavio u julu 2024. godine. Ema je tada na Instagramu podelila fotografiju na kojoj pokazuje verenički prsten dok grli Kodija. „Objavljujem ovo pre nego što moja mama svima ispriča“, našalila se tada u opisu fotografije.

Mediji su Emu Roberts i Kodija Džona prvi put povezali u avgustu 2022. godine, nakon što je glumac objavio njihovu zajedničku fotografiju. Ubrzo potom portal "E! News" pisao je da par ne žuri sa vezom i da su ih upoznali zajednički prijatelji iz filmske industrije.

„Emi se dopada Kodijev karakter. Veoma je duhovit i odlično se provode zajedno“, rekao je tada izvor blizak paru.

Ema Roberts iz trogodišnje veze sa glumcem Garetom Hedlundom, koja je završena krajem 2021. godine, ima sina Roudsa, rođenog u decembru 2020. Zbog njega je, prema pisanju medija, u početku bila oprezna kada je započela vezu sa Kodijem Džonom.

„Ema pažljivo bira ljude koje upoznaje sa svojim sinom, ali je znala da će taj trenutak kad-tad doći“, naveo je tada izvor.

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