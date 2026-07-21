Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija navodno je okupilo oko 1.000 gostiju, ali javnost je, osim prisutnih zvanica, posebno zainteresovalo i ko je izostao sa velikog događaja.

Najviše se govorilo o Blejk Lajvli i Rajanu Rejnoldsu. Blejk i Tejlor su nekada bile veoma bliske, ali se njihov odnos navodno pogoršao nakon pravnog spora između Lajvli i Džastina Baldonija, u koji je bila umešana i pevačica. Umesto na venčanju, par je tog dana bio na konjičkom takmičenju svoje ćerke.

Pozivnicu je dobio i legendarni košarkaš Čarls Barkli, ali je odlučio da ne dođe jer, kako je sam rekao, nije želeo da prolazi kroz formalnosti i obaveze koje veliko venčanje podrazumeva. Izostala je i glumica Džejmi King, Tejlorina dugogodišnja prijateljica i kuma njenom sinu, koja je venčanje propustila iz ličnih i porodičnih razloga.

Na proslavi nije bio ni kantautor Džejms Tejlor, po kojem je Tejlor Svift dobila ime, jer je imao zakazan nastup. Lord i Mejsi Piters takođe nisu bile među gostima, dok je Džek Antonof prisustvovao venčanju bez supruge Margaret Kvali, sa kojom se navodno razdvojio.

Jedan od najneobičnijih razloga za izostanak imao je producent Džeknajf Li. Njegova supruga je ispričala da je on slučajno obrisao pozivnicu, misleći da je u pitanju spam. Venčanju nisu prisustvovali ni Majls Teler i njegova supruga Keli, iako je Keli ranije bila bliska sa Tejlor.

S druge strane, čini se da su se odnosi između Tejlor i Karlie Klos popravili, pa su ona i njen suprug Džoš Kušner navodno bili među zvanicama.

Brojne slavne ličnosti nisu došle zbog poslovnih obaveza. Robert Patinson je snimao novi film o Betmenu, Hari Stajls je bio na turneji, a zbog koncerata su izostale i Šenaja Tvejn, Kejti Peri, Lejdi Gaga i druge zvezde.

Posebno se komentarisalo odsustvo članova porodice Kardašijan-Džener, ali prema svemu sudeći, razlog je jednostavan.Tejlor Svift nikada nije bila posebno bliska sa ovom porodicom, a njihov odnos dodatno je opterećen njenim dugogodišnjim sukobom sa Kanjeom Vestom.

Iako je na venčanju bilo oko 1.000 zvanica, upravo su prazna mesta za stolom mnogih poznatih imena izazvala najviše pažnje javnosti.