Papa Lav XIV je fan Bed Banija.

Njegova svetost je ranije ove nedelje posetila Španiju i imala privatni sastanak sa portorikanskom zvezdom u Madridu, kako navodi CNN. Portparol Vatikana je rekao za taj medij da se Papa Lav XIV takođe sastao sa porodicom Bad Banija i „drugim ljudima“.

Papa Lav XIV se u šali osvrnuo na to da bi razumeo ako bi ljudi u Madridu radije izabrali da odu na koncert Bad Banija nego na njegov verski skup.

„Ako se suoče sa pitanjem: da li žele da vide Bad Banija ili žele da vide papu, mislim da će mnogi otići da vide Bad Banija“, rekao je Papa Lav XIV (70) za ,,CNN".

„Ali mislim da će biti i nekoliko onih koji će doći da vide papu. I to takođe nešto govori, znate“, dodao je.

Vatikan je potvrdio da je Bed Bani (32), zatražio da se sastane sa papom i da je bio „istinski dirnut“ nakon što su se rukovali.

Turneja

Koncert Bed Banija u Madridu bio je deo njegove turneje „Debí Tirar Más Fotos World Tour“. Na nastupu u nedelju, 7. juna, Bad Bani je imao i kraljevske obožavatelje u publici — princezu Leonor i princezu Sofiju iz Španije.

Svetska turneja je podrška njegovom studijskom albumu „Debí Tirar Más Fotos“ iz 2025. godine. U januaru je taj album proglašen albumom godine na dodeli Gremi nagrada, čime je postao prvi album u potpunosti na španskom jeziku koji je osvojio glavnu nagradu Akademije za snimanje.

Legendarni nastup

Bed Bani, čije je pravo ime Benito Antonio Martinez Okasio, je sledećeg meseca bio glavna zvezda poluvremena ,,Superboula LX" i postao prvi izvođač koji je nastupio u potpunosti na španskom jeziku. Bed Bani se na konferenciji za štampu povodom ,,Apple Music Super Bowl LX Halftime Show"-a 5. februara našalio da gledaoci „samo treba da brinu o plesu“ i da ne moraju da uče španski da bi uživali u nastupu.

„Samo želim da se ljudi zabave. Biće to velika žurka i ono što ljudi uvek mogu da očekuju od mene“, rekao je. „Naravno, mnogo moje kulture, ali zaista ne želim da otkrivam.“

Film

Ranije ovog meseca, Dizni je otkrio da će Bed Bani pozajmiti glas igrački koja izgleda kao parče pice sa sunčanim naočarima u dugo očekivanom filmu „Priča o igračkama 5“, koji izlazi 19. juna.

Pevač će takođe igrati glavnu ulogu u dugometražnoj istorijskoj drami smeštenoj u njegovoj domovini. Film će biti rediteljski prvenac Reine Pereza Joglara, poznatijeg kao repera Residentea.

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