Na estradi ime često znači mnogo više od onoga što piše u ličnim dokumentima. Brojne javne ličnosti odlučile su da nastupaju pod umetničkim imenom, najčešće zato što zvuči upečatljivije, lakše se pamti ili bolje pristaje sceni.

Na domaćoj muzičkoj sceni taj trend posebno je postao primetan nakon što je Fahreta Jahić dobila ime po kojem je danas poznata širom regiona- Lepa Brena.

Nadimak joj je sredinom osamdesetih dao poznati voditelj Minimaks, a nakon toga mnogi pevači počeli su da traže umetnička imena koja će se lakše izdvojiti i ostati u sećanju publici.

Jedna od pevačica čije pravo ime mnogi ne znaju jeste Ana Bekuta. Iako je decenijama poznata pod tim imenom, rođena je kao Gordana Nadežda Polić.

Navodno su je jedno vreme zvali Gordana, dok ime Nadežda nije bilo praktično za estradu jer je tada već postojalo nekoliko pevačica sa istim imenom.

Ni legenda narodne muzike, Lepa Lukić, ne zove se tako u dokumentima. Njeno pravo ime je Lepava Mušović. Umetničko ime nastalo je skraćivanjem njenog imena, dok je prezime Lukić preuzela iz jednog od svojih brakova.

Sličan slučaj je i sa Miletom Kitićem. Publika ga godinama poznaje kao Mileta, ali njegovo puno ime zapravo glasi Milojko Kitić.

Dara Bubamara rođena je kao Radojka Adžić, ali se umetničko ime pod kojim je postala poznata pokazalo mnogo zahvalnijim za estradnu karijeru.

Među zanimljivijim primerima nalazi se i pevač Alen Islamović . Na početku karijere, po savetu ljudi iz muzičke industrije, koristio je ime koje je trebalo da bude privlačnije široj publici.

U vreme najveće popularnosti grupe Divlje jagode pojavila se ideja da nastupa pod imenom Alija.

Islamović je 2017. godine potvrdio da mu je pravo ime Alija.

- Tačno je. Nema ništa čudno u tome. Mnoge svetske zvezde biraju drugo ime pod kojim se predstavljaju javnosti, najčešće ono koje zvuči privlačnije. Tako je bilo i u mom slučaju - rekao je pevač.

Promena imena na estradi zato nije nikakva retkost. Neki su to uradili iz praktičnih razloga, neki zbog tržišta, a neki zato što je novo ime jednostavno bolje zvučalo na plakatima, omotima albuma i televizijskim ekranima.