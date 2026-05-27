Bed Bani se pridružuje univerzumu filma ,,Toy Story" (srp. „Priča o igračkama“) u najneočekivanijoj, ali i najprikladnijoj ulozi do sada.

U dugo iščekivanom filmu ,,Priča o igračkama 5" (u bioskopima od 19. juna), Bed Bani (rođen kao Benito Antonio Martinez Okasio) će pozajmiti glas igrački koja izgleda kao parče pice sa sunčanim naočarima. Taj lik se, kako prenosi Disney, zaista zove „Pica sa sunčanim naočarima“.

„Opušteno kul i misteriozan, Pica sa sunčanim naočarima je član male, ali snažne zajednice zaboravljenih igračaka koje žive u napuštenoj baštenskoj šupi“. Bed Bani (32), ima kratku glasovnu ulogu u filmu.

Portorikanski pevač i tekstopisac već je ranije pokazao svoje glumačke sposobnosti, u filmu ,,Bullet Train" (2022), prošlogodišnjem filmu ,,Caught Stealing", kao i u ,,Happy Gilmore 2" i u emisiji ,,Saturday Night Live".

Među njegovim predstojećim projektima je i istorijska drama ,,Porto Rico", rediteljski debi Reneja Peresa Joglara, poznatijeg kao reper Residente.

Glumačka postava

Endru Stenton, dugogodišnji scenarista Diznijeve i Piksarove omiljene franšize ,,Priča o igračkama", reditelj je petog filma, koji vraća Oskarom nagrađenog Rendija Njumena da komponuje muziku, kao i glumačku postavu: Toma Henksa kao Vudija, Tima Alena kao Buza, Džoun Kjuzak kao Džesi, Tonija Hejla kao Forkija i druge.

Nova glumačka postava filma uključuje Gretu Li kao tehnološku igračku tablet pod imenom Lilipad, Konana O’Brajena kao igračku za navikavanje na nošu po imenu Smarti Pants, Krejga Robinsona kao GPS igračku u obliku nilskog konja Atlas, Šelbi Rabaru kao igračku foto-aparata Snapi i Kris Maršal u još neotkrivenoj ulozi.

Takođe je otkrivena i uloga Alana Kaminga u glumačkoj postavi ,,Priče o igračkama 5": kratko pojavljivanje kao Zli Bulzaj, prema saopštenju, „alter ego za igru“ vernog Vudijevog konja, koji inače ne govori.

,,Priča o igračkama 5" stiže u bioskope 19. juna. Novi trejler za nastavak prikazuje Džesi kako okuplja ostale igračke da se suprotstave Lilipadu i pomognu detetu Boni (Skarlet Spirs) da stekne prijatelje.

Bad Bani trenutno nastupa širom sveta na turneji ,,Debí Tirar Más Fotos World Tour", koja se završava u julu, prenosi People.

