Malo ko obraća pažnju na boju mikrofiber krpa, ali ona zapravo ima veoma praktičnu namenu. Šarene krpe nisu tu samo zbog izgleda – pomažu da održite bolju higijenu u domu i sprečite širenje bakterija iz jedne prostorije u drugu.

Mikrofiber krpe se često prodaju u pakovanjima sa više boja, a razlog je jednostavan. Sve su napravljene od istog materijala, ali različite boje omogućavaju da svaku koristite za određeni deo domaćinstva. Tako se smanjuje rizik da istom krpom brišete kuhinjsku radnu površinu i, na primer, kupatilo.

Stručnjaci za čišćenje ističu da ne postoji univerzalno pravilo koje boje moraju da se koriste za određene prostorije. Najvažnije je da svako domaćinstvo napravi svoj sistem i da ga se dosledno pridržava.

Jedan od najčešćih načina raspodele izgleda ovako:

Crvena krpa - za kupatilo i toalet

Žuta krpa - za staklo, ogledala i prozore

Zelena krpa - za kuhinju

Plava krpa - za nameštaj i druge površine u domu

Naravno, boje možete rasporediti i drugačije. Važno je samo da jedna krpa bude namenjena jednoj zoni čišćenja.

Ovaj jednostavan trik pomaže da čišćenje bude organizovanije, efikasnije i higijenski bezbednije. Na taj način sprečava se prenošenje prljavštine i bakterija između prostorija, što je posebno važno u kuhinji i kupatilu.

Zato sledeći put kada kupujete mikrofiber krpe, nemojte birati boje samo po ukusu. Mogu vam pomoći da dom bude čistiji nego što mislite.