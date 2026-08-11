Ljubavna priča političara i voditeljke godinama privlači pažnju javnosti, prvenstveno zbog velike razlike u godinama.

Venčanje finskog političara i poslanika Hjalisa Harkimoa (72) i voditeljke Jasmin Pajari (38) izazvalo je veliko interesovanje javnosti. Njihove fotografije sa venčanja za samo jedan dan pogledalo je više od šest miliona ljudi!

Na njima poziraju nasmejani na brodu. Jasmin je nosila elegantnu usku venčanicu ukrašenu belim perlama i dugačak veo, dok se Harkimo odlučio za belo odelo.

Venčali su se u subotu, 8. avgusta, a ceremonija je održana u njihovoj kući i na plaži, u krugu najbliže porodice i prijatelja. Među gostima su bili i Harkimovi sinovi Joel, Leo i Dan.

Poznati finski političar i voditeljka upoznali su se još 2017. godine, kada je Jasmin intervjuisala Harkima, ali su vezu započeli tek 2023. godine.

Kada su se zajedno pojavili na jednom javnom događaju povodom Dana nezavisnosti Finske, javnost je odmah počela da komentariše njihov odnos.

Najviše pažnje privukla je upravo razlika od 34 godine između njih dvoje. Jasmin je tada govorila da ju je kod Harkima privukla njegova inteligencija i smisao za humor, ali i da njihov odnos počiva na međusobnom poštovanju i dobroj komunikaciji. Na kritike zbog razlike u godinama nije mnogo obraćala pažnju.

„Ako osoba koja pita ne mora da živi u ovoj vezi, zašto je to njen problem? Mi smo srećni“, poručila je svojevremeno.

Par, kako kažu, mnogo toga radi zajedno, pa čak i trenira u istoj teretani. Ni Harkimo nije ostao dužan onima koji komentarišu njihov odnos, poručivši da tuđe veze ne bi trebalo da budu predmet podsmeha.

Ovo je Harkimov treći brak. Prethodno je bio u braku sa Lenom Harkimo od 1989. do 2002. godine, a zatim sa Merikukom Forsijus-Harkimo, od 2004. do 2005. godine.

Ni Jasmin ovo nije prvi brak. Pre njega bila je udata za muškarca koji je bio 30 godina stariji od nje. Njihov brak trajao je 13 godina, a njen prethodni suprug preminuo je 2023. godine nakon duge bolesti.

Zbog toga su se pojavile i glasine da Jasmin navodno „bira samo starije muškarce“. Ona je takve komentare oštro odbacila, objašnjavajući da je njen prethodni suprug više od deset godina bio teško bolestan i da je radila nekoliko poslova kako bi finansijski pomogla njihovom domaćinstvu.

„Zato mi teorije i optužbe nepoznatih ljudi deluju uvredljivo“, rekla je.

Danas Jasmin i Hjalis ne kriju koliko su zadovoljni svojim odnosom. Njihove fotografije sa venčanja postale su viralne, a više od šest miliona ljudi pogledalo je objavu za samo jedan dan.

Video: