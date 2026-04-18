Glumica Natali Portman (44) uzbuđena je, ali i prestravljena što će sa svojim partnerom, francuskim muzučkim producentom Tangajem Destablom, dobiti prvo zajedničko dete, njeno treće. Vest je potvrdila za Harper's Bazaar.

"Tangaj i ja smo jako uzbuđeni. Jako sam zahvalna. Znam da je to velika privilegija i čudo", rekla je Natali. Njen otac Avner Heršlag je lekar specijalizovan za plodnost pa je glumica svesna izazova i tuge koja možda pratiti proces planiranja trudnoće.

"Odrasla sam slušajući o tome koliko je teško zatrudneti. Imam toliko ljudi koje volim i koji su s tim imali toliko teško vreme da i ja želim biti s poštovanjem prema njima. To je tako lepa, radosna stvar, a ujedno i nije laka. I zato znam koliko je to srećno. Vrlo sam svesna toga i jako sam zahvalna. Osećam duboko poštovanje i zahvalnost", istakla je.

Iz prethodnog braka s francuskim koreografom Benjaminom Milpjedom ima dvoje dece, sina Alefa (14) i ćerku Amaliju (9).