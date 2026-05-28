Poznata američka glumica i pevačica Hilari Daf ne krije da je potpuno zadovoljna životnim odlukama koje je donela kao majka, pa čak i time što je prvo dobila decu, a tek kasnije ušla u brak sa suprugom Metjuom Komom.

Ljubavna priča nije išla po pravilima

Kako je ispričala u emisiji „The Morgan Stewart Show“, Hilari i njen suprug Metju Kom upoznali su se 2015. godine, a njihova ljubavna veza je imala nekoliko prekida pre nego što su se konačno skrasili i venčali.

U jednom trenutku, kako kaže, doneli su neobičnu odluku – da imaju bebu. „Ponovo smo se našli i rekli jedno drugom: hajde da imamo dete. To je bilo potpuno ludo“, prisetila se Hilari.

Prvo beba, pa posle brak

Glumica je otkrila da je vrlo brzo nakon toga ostala trudna sa ćerkom Banks, što je dodatno promenilo tok njihovog života.Ipak, uprkos „neobičnom redosledu“, par je kasnije uplovio u brak u decembru 2019. godine.

Hilari je priznala da je ceo proces bio neobičan, ali i ispunjen srećom. „Prvo smo dobili dete, pa se venčali. Bilo je stvarno zabavno. Preporučila bih to i drugima“, rekla je uz osmeh.

Deca kao najveća podrška

Glumica danas ima četvoro dece, a ističe da su joj mlađa deca najveći fanovi i da uživaju u njenim nastupima i muzici. „Moja deca su moji najveći obožavaoci“, rekla je, dodajući da im je posebno drago kada je vide na sceni ili u sređenim izdanjima.

Ipak, priznaje da njen tinejdžer, sin Luka, ima malo rezervisaniji odnos prema njenoj popularnosti, iako je, kako kaže, i dalje ponosan na nju.

Pored porodičnog života, Hilari Daf se vratila i muzici. Objavila je novi album „Luck… or Something“, a planira i turneju „Lucky Me“ na kojoj će joj se pridružiti i porodica.

