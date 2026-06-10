Ćerka Breda Pita i Anđeline Džoli, Zahara, odlučila je da se zvanično odrekne očevog prezimena, kao i njena sestra Šajlo i brat Medoks. Prema dokumentima koje je preneo Page Six, 21-godišnjakinja je zatražila da njeno ime bude Zahara Džoli, umesto Zahara Džoli Pit.

Ročište na kojem će sudija doneti odluku o promeni prezimena zakazano je za 28. septembar. Bivši par, koji zajedno ima šestoro dece, nije komentarisao potez njihove ćerke, ali je izvor rekao da je njen pravni potez "rezultat namerne kampanje otuđenja", navodeći da je "tužno videti kako jedan roditelj uspešno otuđuje decu od drugog".

Zahara je sklonila očevo prezime tokom ceremonije uvođenja u sestrinstvo Alpha Kappa Alpha na koledžu Spelman u Atlanti 2023. godine. U to vreme je, kada je imala 18 godina, predstavila se kao Zahara Marli Džoli. Ćerka nekadašnjeg slavnog para nije koristila očevo prezime ni kada je u maju diplomirala psihologiju.

Njena sestra Šajlo prva je legalno odbacila očevo prezime nakon što je u maju 2024. napunila 18 godina. Prošlog meseca je zahtev za promenu prezimena podneo i Medoks, koji je pre toga uklonio prezime Pit iz odjavne špice filma "Couture", u kojem glavnu ulogu ima Anđelina, a na kojem je on radio kao pomoćni reditelj.

Bredova i Anđelinina ćerka Vivijen takođe je odlučila da ne koristi očevo prezime kada je pomogla da se producira predstava "The Outsiders".

Sinovi Paks i Noks još uvek se, čini se, nisu odrekli prezimena Pit, ali takođe nemaju blizak odnos s ocem. Bred je, kako tvrde izvori, slomljen zbog toga što su njegova deca promenila prezimena, ali isto tako "nije spreman da odustane od njih". Slavni glumac ima loše odnose s decom otkako se rastao od Džoli 2016. godine, dve godine nakon što su se venčali. Par se rastao nakon što je Pit navodno postao "verbalno i fizički nasilan sa svojom decom" tokom vožnje avionom.