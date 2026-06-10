Mnoge porodice u Srbiji svakog meseca potroše stotine dinara na papirne ubruse, a da toga nisu ni svesne. Kada se sve sabere na godišnjem nivou, trošak može da premaši nekoliko hiljada dinara.

Srećom, postoje jednostavne alternative koje traju godinama, bolje upijaju tečnost i mogu značajno da smanje troškove domaćinstva.

Krpe od mikrofibera

Najpraktičnija zamena za papirne ubruse su krpe od mikrofibera. Dobro upijaju vodu, lako uklanjaju masnoću i mogu da se peru u mašini na desetine puta. Jedan set može da traje i nekoliko godina.

Vafl peškiri

Nekada su bili obavezni u svakom domaćinstvu, a danas se ponovo vraćaju u upotrebu. Brzo se suše, odlično upijaju vlagu i podnose često pranje. Mnogi ih seku na manje komade i koriste umesto papirnih ubrusa.

Švedski sunđeri

Ovi sunđeri napravljeni su od celuloze i pamuka, veoma su upijajući i mogu da zamene veliki broj rolni papirnih ubrusa. Nakon upotrebe jednostavno se operu i ponovo koriste.

Platneni ubrusi za višekratnu upotrebu

Izgledaju poput papirnih ubrusa, ali su napravljeni od pamuka ili flanela. Nakon korišćenja ubacuju se u korpu za veš i peru zajedno sa ostalim kuhinjskim krpama.

Kako da se naviknete?

Ne morate odmah da izbacite papirne ubruse. Počnite sa nekoliko mikrofiber krpa i koristite ih za svakodnevno brisanje kuhinjskih površina. Već posle nekoliko nedelja primetićete da mnogo ređe posežete za papirnim ubrusima, a novac ostaje u novčaniku.