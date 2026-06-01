Kada blizanci Vivijen i Noks Džoli-Pit 12. jula napune 18 godina, biće okončane i poslednje odredbe sporazuma o starateljstvu između njihovih roditelja, Anđeline Džoli i Breda Pita. Time će se simbolično zatvoriti jedno od najdužih i najtežih razvoda u savremenom Holivudu.

Iako je od razvoda prošla gotovo decenija, rane očigledno nisu zarasle. Nekada omiljen holivudski par danas vodi potpuno odvojene živote, a ono što najviše privlači pažnju jeste odnos glumca sa njihovom decom.

Sve više dece koristi prezime Džoli

Prema navodima stranih medija, nekoliko dece slavnog para odlučilo je da se u javnosti predstavlja bez očevog prezimena.

Najstariji sin Medoks navodno je pokrenuo postupak uklanjanja prezimena Pit, dok se Zahara već neko vreme predstavlja kao Zahara Marli Džoli. Njihova ćerka Šajlo prošle godine je, odmah nakon punoletstva, i zvanično uklonila očevo prezime i danas koristi ime Šajlo Nuvel Džoli.

Sličan potez povukla je i Vivijen, koja je tokom rada na jednom brodvejskom projektu bila potpisana samo prezimenom Džoli.

Za mnoge je upravo to najteži udarac za Breda Pita, činjenica da je odnos sa decom postao toliko narušen da neka od njih više ne žele ni da nose njegovo prezime.

Sukob traje još od 2016. godine

Koreni cele priče sežu do 2016. godine, kada je Anđelina Džoli podnela zahtev za razvod nakon incidenta koji se, prema njenim tvrdnjama, dogodio u privatnom avionu tokom leta iz Francuske za Ameriku.

Glumica je tada tvrdila da su ona i deca pretrpeli veoma teško iskustvo. Bred Pit je tokom godina negirao optužbe za nasilje, a protiv njega nikada nije podignuta optužnica zbog nedostatka dokaza.

Kasnije je otvoreno govorio o tome da je upravo nakon tog perioda odlučio da ostavi alkohol iza sebe i promeni životne navike.

Pravna bitka još nije završena

Iako pitanje starateljstva više nije u centru pažnje, bivši supružnici i dalje vode spor oko francuskog imanja i vinograda Šato Miraval, koji je nekada bio simbol njihove ljubavi.

Dok jedna strana tvrdi da su sudski procesi nastavak starih sukoba, druga smatra da su prekršeni raniji dogovori vezani za vlasništvo nad imanjem.

Bez obzira na to kako će se završiti preostale pravne bitke, mnogi smatraju da je najveći izazov za slavnog glumca nešto što nijedan sud ne može da reši – odnos sa decom, koji je godinama prolazio kroz ozbiljna iskušenja.

