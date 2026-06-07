Holivudski glumac Bred Pit vikend je proveo u Parizu sa svojom devojkom, dizajnerkom nakita Ines de Ramon, sa kojom je iz lože pratio finale ženskog turnira na Rolan Garosu. Njih dvoje su uživali u sportskom spektaklu i nisu krili emocije pred publikom i fotografima.

Tokom meča između Poljakinje Maje Hvalinske i Ruskinje Mire Andrejeve, Bred i Ines često su razmenjivali nežnosti. Glumac je u jednom trenutku zagrlio partnerku, dok mu je ona nešto šaputala na uvo, što je privuklo veliku pažnju prisutnih.

Iako se zajedno pojavljuju u javnosti od 2022. godine, ovakvi prizori nisu česti kada je reč o slavnom glumcu, koji uglavnom privatni život drži daleko od očiju javnosti.

Za ovu priliku Bred Pit je izabrao opuštenu kombinaciju sa velikim sunčanim naočarima, dok je Ines blistala u elegantnoj krem haljini i zelenoj kožnoj jakni.

Prema pisanju stranih medija, par je tokom boravka u francuskoj prestonici uživao i na koncertu grupe Red Hot Čili Pepers, kao i na romantičnoj večeri.

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