Četvrtak, 11. jun, donosi energiju 26. lunarnog dana, dok se Mesec nalazi u Ovnu. Ovo nije dan za impulsivne odluke, rasprave i dokazivanje po svaku cenu. Najviše uspeha imaće oni koji sačuvaju živce, ne nasedaju na provokacije i pažljivo raspolažu energijom.
Ovan
Mesec u vašem znaku pojačava želju za vođstvom, ali i sklonost ka sukobima. Pokušajte da ne dokazujete po svaku cenu da ste u pravu.
Savet: Usmerite energiju na završavanje obaveza, a ne na rasprave.
Bik
Ne verujte svemu što čujete. Danas su posebno izražene glasine, pogrešne procene i zavaravanje, naročito kada je novac u pitanju.
Savet: Držite se proverenih činjenica i izbegavajte tuđe drame.
Blizanci
Neko iz okruženja tražiće vašu pažnju, ali neće ponuditi ništa konkretno. Ipak, među gomilom praznih priča možete čuti i nešto korisno.
Savet: Oslonite se samo na ljude kojima zaista verujete.
Rak
Mogući su pokušaji da vam neko naruši ugled ili ospori autoritet. Ne ulazite u sukobe i ne glumite žrtvu.
Savet: Profesionalnost i smirenost biće vaša najbolja zaštita.
Lav
Vaša uverenja danas mogu biti na ozbiljnom ispitu. Ne pokušavajte da svima držite lekcije.
Savet: Fokusirajte se na posao i ispravite stare greške.
Devica
Nepovoljan dan za kredite, ulaganja i veće finansijske odluke. Jedna sitna greška može vas skupo koštati.
Savet: Ne pristajte na ono u šta niste potpuno sigurni.
Vaga
Partnerski i poslovni odnosi biće pod tenzijom. Oštre reči mogu ostaviti dug trag.
Savet: Sačekajte da emocije prođu pre važnih razgovora.
Škorpija
Moraćete da rešavate probleme koje su drugi napravili. To će vas nervirati, ali zadržite kontrolu.
Savet: Uradite samo ono što je zaista neophodno.
Strelac
Ljubomora, dokazivanje i potreba za pažnjom mogu pokvariti odnose sa voljenom osobom.
Savet: Manje se dokazujte, a više slušajte.
Jarac
Porodične obaveze i neslaganja mogu vam iscrpeti strpljenje.
Savet: Budite blaži prema ukućanima i pokažite više razumevanja.
Vodolija
Bićete zatrpani pozivima, porukama i informacijama koje neće imati mnogo vrednosti.
Savet: Filtrirajte informacije i ne gubite vreme na prazne priče.
Ribe
Finansije dolaze u prvi plan. Izbegavajte impulsivnu kupovinu i trošenje novca zbog utiska koji želite da ostavite na druge.
Savet: Vodite računa o svakom dinaru i ne ulazite u nepotrebne troškove.
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