Najstarija ćerka Anđeline Džoli je uklonila prezime svog oca Breda Pita dok je izlazila na binu da primi diplomu na koledžu ,,Spelman College".

139. ceremonija dodele diploma na tom koledžu u Atlanti održana je u nedelju, 17. maja. Zahara je diplomirala psihologiju i stekla diplomu ,,Bachelor of Arts", prema programu ceremonije.

Iako je u programu ceremonije bila navedena kao Zahara Marli Džoli-Pit, čulo se „Zahara Marli Džoli“ dok je prelazila preko bine.

Posebno je privukla pažnju kada se predstavila kao „Zahara Marli Džoli“ prilikom pristupanja sestrinstvu ,,Alfa Kapa Alfa" u novembru 2023. godine.

Poseban odnos

Zahara je takođe koristila majčino prezime kada je u aprilu predstavljena kao specijalna gošća na događaju fondacije ,,Purls of Purpose" pod nazivom „Dearest Mother & Daughter: A Most Delightful Brunch Experience“. Tokom događaja, Zahara je govorila o „jedinstvenom, gotovo srodničkom odnosu“ koji deli sa svojom majkom (50).

„Naša ljubav jedna prema drugoj je pronađena ljubav“, rekla je ona, prema snimku objavljenom na Instagramu. „Usvojena sam sa šest meseci i dobila sam neke od najposebnijih i najvoljenijih ljudi za svoju braću i sestre, kao i majku koja nas je odgajala u duhu pomaganja drugima, dobrote i stalnog nastojanja da rastemo kao ljudi.“

„Te vrednosti možda zvuče jednostavno, ali u svetu u kojem se dobrota često zanemaruje, a pomaganje drugima ima svoju cenu, zahvalna sam što sam imala uzor koji mi je pokazao kako izgleda biti pristojno ljudsko biće“, nastavila je.

Zahara je opisala Džolijevu kao „najnesebičniju, najvoljeniju i najpuniju razumevanja ženu koju mogu da zovem svojom majkom“.

Anđelina Džoli je tokom razgovora za „Time 100 Talk“ u julu 2020. godine rekla da je „mnogo naučila“ od Zahare.

„Ona je moja porodica, ali je i izuzetna Afrikanka, a njena povezanost sa svojom zemljom i svojim kontinentom pripada samo njoj, i ja tome mogu samo da se divim sa strane“, rekla je Džolijeva.

Pored Zahare (21), Džolijeva (50) i Pit (62), su takođe roditelji i blizanaca Vivijen i Noksa (17), kao i ćerke Šajlo (19) i sinova Paksa (22) i Medoksa (24), prenosi People.

