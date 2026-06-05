Sara Barelis je u svom novom dokumentarcu otvoreno govorila o ličnim problemima sa plodnošću.

Dokumentarac ,,Good Grief", koji je premijerno prikazan na festivalu ,,Tribeca Festival" u četvrtak, 4. juna, prati nastanak prvog albuma glumice i pevačice nakon sedam godina, tokom 2025. godine, dok se suočava sa različitim vrstama gubitaka koje je doživela.

U dokumentarcu se može videti kako Barelisova (46), razgovara sa svojim saradnicima u studiju, kada otkriva da ona i njen suprug Džo Tipet pokušavaju da dobiju dete.

„U istoj sam situaciji“, kaže ona svom saradniku, koji se takođe suočava sa problemima plodnosti. „Pokušavamo već dve godine.“

Veštačka oplodnja

Barelisova zatim postaje emotivna i otkriva da je „nekoliko puta“ pokušala vantelesnu oplodnju (IVF).

„Ali mislim da je sledeći korak donacija jajne ćelije“, kaže pevačica, vidno potresena. „Iz nekog razloga, ne zakazujem taj pregled. Zaista sam morala da prežalim činjenicu da... da dete neće biti biološki moje.“

Ljubav

Barelisova zatim kaže da je mnogo razmišljala i meditirala o „veličini ljubavi“.

„Ideja je da je ljubav dovoljno velika da obuhvati mnogo različitih oblika, veličina i načina na koje stvari dolaze u naš život. Pomisao da bih mogla da volim dete samo ako dođe na jedan određeni način“, dodaje ona.

Brak

Barelisova je u oktobru 2025. godine objavila na Instagramu da su ona i Tipet (44) stupili u brak.

„Uradili smo veliku stvar“, napisala je u opisu objave, koja je sadržala niz fotografija sa venčanja. „Mogu samo da kažem da volim ovog čoveka i zajednicu ljudi koja je bila uz nas i pružila nam podršku. Osećam se veoma srećno i neizmerno zahvalno.“

Veza i veridba

Par se upoznao 2015. godine radeći zajedno na mjuziklu ,,Waitress", a dve godine kasnije javno su potvrdili svoju vezu.

Barelisova je na Novu godinu 2023. godine objavila da se verila sa Tipetom.

Album

Pevačica je u sredu, 3. juna najavila svoj novi album ,,Good Grief", koji bi trebalo da bude objavljen 28. avgusta, navodi People.

„Čitava ova zbirka pesama delovala mi je više kao niz poruka koje su mi stizale nego kao svestan pokušaj da razumem svet oko sebe“, navela je Barelisova u saopštenju za javnost. „Moja najveća nada je da će 'Good Grief' ljudima pružiti neku vrstu utehe ili katarze.“

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