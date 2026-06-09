Možda i dalje nemamo zvaničnu potvrdu da će se biografski film o Madoni zaista dogoditi, ali kraljica popa ne drži nas u iščekivanju: u susret novom albumu ,,Confessions 2" koji izlazi 2. jula, upravo je predstavila novi filmski projekat na festivalu ,,Tribeca" u Njujorku.

Kratki film, koji traje nešto više od deset minuta i prati prvih šest pesama sa njenog predstojećeg albuma, prikazuje Madonu dok je progoni svojevrsna SWAT jedinica robotskih žena sa kamerama.

U filmu, Madona kreće iz stana, gde se „skriva u senkama“ dok peva pesmu ,,I Feel So Free", zatim odlazi u šumu gde pleše sa oskudno odevenim ženama i muškarcima iz čijih tela izbijaju laseri (kontroverzno onako kako to od nje i očekujemo), potom vozi automobil, odlazi u toalet noćnog kluba, gde sa svojim slavnim prijateljima organizuje plesnu zabavu pre nego što se after party nastavi kod kuće.

Zvezde

Film, koji su režirali David Toro i Solomon Čejs, poznati kao TORSO, a koji će od ponedeljka biti dostupan na Jutjubu, okuplja brojne poznate ličnosti. Pored Džulije Garner, pojavljuju se i Benedikt Kamberbač, Kejt Mos, Odesa A’zajon, Debi Mazar, Gvendolin Kristi, Ričard E. Grant, Arči Madekve i Sabrina Karpenter, sa kojom Madona izvodi duet ,,Bring Your Love". Poslednje poznato lice koje se pojavljuje u filmu je njena ćerka Lurdes Leon. Madona je kasnije otkrila da su njih dve zajedno napisale jednu pesmu za novi album.

Pojavljivanje Džulije Garner je posebno zanimljivo budući da je upravo ona trebalo da igra Madonu u novom biografskom filmu, za koji je sama pevačica insistirala da napiše scenario. Iako je prošlog leta rekla da bi projekat „i dalje trebalo da se desi“, ,,Universal Pictures" ga je odložio 2023. godine. Madona je 2024. izjavila da ponovo radi na scenariju. Zatim je prošle godine ponovo objavljeno da sarađuje sa producentom i rediteljem Šonom Levijem na seriji za Netfliks.

Razgovor

Tokom razgovora nakon projekcije, kojem su prisustvovali TORSO i legendarni Anderson Kuper, Madona je objasnila da je na albumu ,,Confessions II" radila godinu i po dana i da je počela da ga stvara dok je čekala da se njen filmski projekat pokrene. Kasnije je, na predlog dugogodišnjeg menadžera Gaja Osearja, odlučila da napravi kratki film koji prati prvih šest pesama albuma. Samoproglašena filmofilka rekla je da se odlučila za filmsku formu jer je film „inspirisao njen život“, kao i da joj pojam „video-spot“ deluje previše jeftino.

Naime, ovo mini-filmsko ostvarenje, u skladu s tematikom albuma, postoji u prostoru između kontrole i prepuštanja, između želje da budete viđeni i potrebe da nestanete u masi. Svaka pesma razvija se kroz šest poglavlja, od kojih je svaka istovremeno se**i triler, dance halucinacija i prostor između jave i sna, prenosi Vogue.

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