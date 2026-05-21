Publika širom sveta obožava Breda Pita, ali mu je izgleda trenutno najteže na privatnom planu. Strani mediji pišu da prolazi kroz veoma emotivan period, nakon što su njegova deca ponovo pokazala koliko su se udaljila od njega.

Njegova ćerka Zahara nedavno je diplomirala psihologiju na koledžu Spelman u Atlanti, a pažnju javnosti nije privukla samo diploma već i način na koji se predstavila. Tokom ceremonije predstavljena je kao Zahara Marli Džoli, bez očevog prezimena Pit.

Ovo nije prvi put da koristi samo prezime svoje majke Anđeline Džoli. Još ranije se u javnosti predstavljala na isti način, a mnogi smatraju da to dovoljno govori o odnosima unutar porodice.

Prema pisanju stranih medija, ni ostala deca bivšeg para više ne žele da koriste prezime Pit. Navodno su odnosi sa ocem narušeni još od incidenta u avionu 2016. godine, nakon kojeg je i došlo do razvoda slavnog para.

Tako je Medoks još ranije, navodno, u privatnim dokumentima koristio samo prezime Džoli, dok je Vivijen prošle godine u programu jedne brodvejske predstave bila potpisana kao Vivijen Džoli. Šajlo, ćerka Breda Pita je, čim je postala punoletna, i zvanično zatražila uklanjanje prezimena Pit.

Sve to, prema tvrdnjama izvora bliskih glumcu, veoma teško pada Bredu Pitu.

„Cela situacija mu nanosi veliku bol. Nosi ogroman emotivni teret zbog odnosa sa decom“, rekao je jedan izvor za strane medije.

Bred i Anđelina imaju šestoro dece, a godinama su važili za jednu od najpoznatijih i najlepših porodica Holivuda. Međutim, iza glamura su se, očigledno, krili komplikovani porodični odnosi.

Navodno glumac već dugo pokušava da obnovi kontakt sa decom i nada se da će se stvari vremenom promeniti, posebno sada kada su odrasli i grade svoje živote. Ipak, izvori tvrde da su njihovi odnosi i dalje veoma hladni i da Anđelina ima veliki uticaj na odluke dece.

Video: