Vesti
Alo!

Dom i saveti

Trik za skidanje prašine sa sobnog cveća: Cvećari otkrili kako da listovi zasijaju!

Isprobajte trik koji se koristi u cvećari!

Autor:  Vesna Vukadinović
07.06.2026.14:50
0
Trik za skidanje prašine sa sobnog cveća: Cvećari otkrili kako da listovi zasijaju!
Foto: Shutterstock
Zašto ne smete uneti vodu u avion: Putnici besne zbog tog pravila, a ovo je razlog
Foto: Shutterstock
 Zašto ne smete uneti vodu u avion: Putnici besne zbog tog pravila, a ovo je razlog
Prethodna vest
Glumac uhvaćen sa 29 godina mlađom devojkom: Razmenjivali nežnosti na javnom mestu
Foto: Profimedia
 Glumac uhvaćen sa 29 godina mlađom devojkom: Razmenjivali nežnosti na javnom mestu
Sledeća vest

Prašina na listovima sobnih biljaka nije samo estetski problem, ona sprečava biljku da diše i pravilno sprovodi fotosintezu. Otkrivamo vam nekoliko jednostavnih trikova kako da sobne biljke ponovo zablistaju bez hemikalija i skupih sredstava. Tako ih čiste u cvećarama.

Koristite raspršivač

Boca sa raspršivačem nije samo korisna za ovlaživanje biljaka, već i za redovno uklanjanje prašine. Napunite je čistom vodom i lagano poprskajte listove, a zatim pređite po njima mekanom krpom ili papirnim ubrusom. Ovaj trik je posebno dobar za tropske biljke kojima prija dodatna vlaga.

Operite biljke u kadi

Najlakši način da temeljno očistite sobne biljke jeste da ih „okupate“ u kadi. Pre nego što počnete, obavezno zaštitite zemlju u saksiji za cveće, prekrijte je plastičnom folijom ili kesom kako se ne bi natopila vodom. Zatim mlakom vodom nežno isperite listove. Nakon pranja, ostavite biljku u kadi nekoliko minuta da se ocedi, a potom je lagano protresite da uklonite višak vlage. Isti efekat možete postići i pod slavinom, samo pazite da mlaz ne bude jak.

Očistite prašinu krpom ili sunđerom

Ako nemate čistač prašine za sobno cveće, poslužiće i mekana krpa, sunđer ili čak stara pamučna majica. Nežno pređite preko svakog lista, sa obe strane, kako biste uklonili svu nataloženu prašinu. Za biljke sa većim listovima, poput fikusa ili monstere, ovaj način čišćenja je najbrži i najefikasniji.

Video:

embed

cveće sobno cveće sobne biljke alo najzena nega cveća

Povezane vesti

Misle da ih tako motivišu, a samo gore prave: "Bezazlene" rečenice roditelja, koje ostavljaju posledice na decu
Shutterstock
Roditeljstvo

Misle da ih tako motivišu, a samo gore prave: "Bezazlene" rečenice roditelja, koje ostavljaju posledice na decu

19:59 | 0
Dnevni horoskop za ponedeljak, 8. jun: Blizanci mogu dobiti neočekivanu poruku, Ribe, porodični odnosi će biti u fokusu
EPA/SARAH YENESEL
Astro

Dnevni horoskop za ponedeljak, 8. jun: Blizanci mogu dobiti neočekivanu poruku, Ribe, porodični odnosi će biti u fokusu

19:26 | 0
Ova poznata dama je bila velika ljubav Miloša Teodosića? Ludo su se voleli 5 godina, ali zbog 1 stvari su se raskantali
Ataimages
Iz života

Ova poznata dama je bila velika ljubav Miloša Teodosića? Ludo su se voleli 5 godina, ali zbog 1 stvari su se raskantali

19:00 | 0
Sve okej, ali nemojte stvarno preterivati sa njima: Kako hemijski očistiti lice kod kuće, ovo su saveti koje treba da usvojite ako ne želite da vam bukne lice
shutterstock
Nega

Sve okej, ali nemojte stvarno preterivati sa njima: Kako hemijski očistiti lice kod kuće, ovo su saveti koje treba da usvojite ako ne želite da vam bukne lice

18:26 | 0
Da l' ste ludi, sklanjajte ga odatle istog momenta! Gde treba staviti ogledalo u kući, jedno naspram drugog ako imate – samo nesreću privlačite
Shutterstock
Pažnja!

Da l' ste ludi, sklanjajte ga odatle istog momenta! Gde treba staviti ogledalo u kući, jedno naspram drugog ako imate – samo nesreću privlačite

17:57 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Da l' ste ludi, sklanjajte ga odatle istog momenta! Gde treba staviti ogledalo u kući, jedno naspram drugog ako imate – samo nesreću privlačite
Shutterstock

Da l' ste ludi, sklanjajte ga odatle istog momenta! Gde treba staviti ogledalo u kući, jedno naspram drugog ako imate – samo nesreću privlačite

17:57 | 0
Napravite bečke šnicle kao Bečlija! Dodajte 1 sastojak u jaja za sočno meso i hrskav poh
Foto: Shutterstock

Napravite bečke šnicle kao Bečlija! Dodajte 1 sastojak u jaja za sočno meso i hrskav poh

12:24 | 0
Kamenac skinem za 30 dinara: Kada i česme mi sijaju kao nove bez hemije!
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Kamenac skinem za 30 dinara: Kada i česme mi sijaju kao nove bez hemije!

10:28 | 0
Osveženje za letnje vrućine: Napravite piće koje je bolje od ledene kafe, 2 sastojka ga čine bombastičnim
Shutterstock | Shutterstock

Osveženje za letnje vrućine: Napravite piće koje je bolje od ledene kafe, 2 sastojka ga čine bombastičnim

09:01 | 0
Za laku noć i miran san: Ove sitnice u sobi su važnije nego što mislite
Shutterstock | Shutterstock

Za laku noć i miran san: Ove sitnice u sobi su važnije nego što mislite

21:31 | 0
Najsočniji biftek, kao iz restorana: Oglasio se kuvar i mesar, u ove trikove se kune
Shutterstock | Shutterstock

Najsočniji biftek, kao iz restorana: Oglasio se kuvar i mesar, u ove trikove se kune

17:30 | 0
U junu uradite samo jednu stvar sa orhidejom: Cvetovi će bujati kao nikada pre
Foto: Shutterstock | shutterstock

U junu uradite samo jednu stvar sa orhidejom: Cvetovi će bujati kao nikada pre

16:05 | 0
Smrdibube vam ulaze u kuću? Nikako ih ne gnječite – evo kako da ih se rešite bez smrada
Foto: Shutterstock | shutterstock

Smrdibube vam ulaze u kuću? Nikako ih ne gnječite – evo kako da ih se rešite bez smrada

10:05 | 0
Meso koje se topi u ustima: Baka mi otkrila trik za dinstanje koji svi zaboravljamo
Foto: Shutterstock | shutterstock

Meso koje se topi u ustima: Baka mi otkrila trik za dinstanje koji svi zaboravljamo

09:05 | 0
Nikada više nećete praviti kajganu u tiganju: Bez nereda i masnoće - evo koja je idealna zamena
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Nikada više nećete praviti kajganu u tiganju: Bez nereda i masnoće - evo koja je idealna zamena

08:05 | 0

Najnovije

Najčitanije

4min

Misle da ih tako motivišu, a samo gore prave: "Bezazlene" rečenice roditelja, koje ostavljaju posledice na decu

37min

Dnevni horoskop za ponedeljak, 8. jun: Blizanci mogu dobiti neočekivanu poruku, Ribe, porodični odnosi će biti u fokusu

1H

Ova poznata dama je bila velika ljubav Miloša Teodosića? Ludo su se voleli 5 godina, ali zbog 1 stvari su se raskantali

1H

Sve okej, ali nemojte stvarno preterivati sa njima: Kako hemijski očistiti lice kod kuće, ovo su saveti koje treba da usvojite ako ne želite da vam bukne lice

2H

Da l' ste ludi, sklanjajte ga odatle istog momenta! Gde treba staviti ogledalo u kući, jedno naspram drugog ako imate – samo nesreću privlačite

22H

Zbogom nesreći: Ova 3 znaka će uživati u lepim trenucima od nedelje, 7. juna, zaboravljaju na probleme

24H

Dnevni horoskop za nedelju, 7. jun: Vodolije ,,gase vatru", Lavovi da se čuvaju naglih emocija

1D

Ova 3 znaka zodijaka uskoro dobijaju ozbiljno povećanje plate! Novac im dolazi brže nego ikad

1D

Nikada više nećete praviti kajganu u tiganju: Bez nereda i masnoće - evo koja je idealna zamena

1D

Svima je vruće zbog Kajli Džener u mikro bikiniju! Milijarderka se skinula - a obline samo sevaju

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0