Trik za skidanje prašine sa sobnog cveća: Cvećari otkrili kako da listovi zasijaju!

Prašina na listovima sobnih biljaka nije samo estetski problem, ona sprečava biljku da diše i pravilno sprovodi fotosintezu. Otkrivamo vam nekoliko jednostavnih trikova kako da sobne biljke ponovo zablistaju bez hemikalija i skupih sredstava. Tako ih čiste u cvećarama.

Koristite raspršivač

Boca sa raspršivačem nije samo korisna za ovlaživanje biljaka, već i za redovno uklanjanje prašine. Napunite je čistom vodom i lagano poprskajte listove, a zatim pređite po njima mekanom krpom ili papirnim ubrusom. Ovaj trik je posebno dobar za tropske biljke kojima prija dodatna vlaga.

Operite biljke u kadi

Najlakši način da temeljno očistite sobne biljke jeste da ih „okupate“ u kadi. Pre nego što počnete, obavezno zaštitite zemlju u saksiji za cveće, prekrijte je plastičnom folijom ili kesom kako se ne bi natopila vodom. Zatim mlakom vodom nežno isperite listove. Nakon pranja, ostavite biljku u kadi nekoliko minuta da se ocedi, a potom je lagano protresite da uklonite višak vlage. Isti efekat možete postići i pod slavinom, samo pazite da mlaz ne bude jak.

Očistite prašinu krpom ili sunđerom

Ako nemate čistač prašine za sobno cveće, poslužiće i mekana krpa, sunđer ili čak stara pamučna majica. Nežno pređite preko svakog lista, sa obe strane, kako biste uklonili svu nataloženu prašinu. Za biljke sa većim listovima, poput fikusa ili monstere, ovaj način čišćenja je najbrži i najefikasniji.

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