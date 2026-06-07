Mnogi kažu da „godine nisu važne u ljubavi“, ali stručnjaci upozoravaju da razlika u godinama između partnera ipak može uticati na kvalitet i stabilnost veze.

Psihoterapeut Eloiz Skiner objašnjava da se kao najstabilnije često pokazuju veze u kojima je razlika u godinama mala, najčešće do tri godine. Razlog je jednostavan: partneri su tada obično u sličnoj životnoj fazi, pa lakše usklađuju interesovanja, planove, finansije, navike i očekivanja.

Sličnost godina često znači i slične prioritete, od karijere i trošenja novca, do planiranja porodice, putovanja i svakodnevnog života. Kod većih razlika u godinama može doći do nesklada u životnim ciljevima, interesovanjima i mogućnostima.

Stručnjaci ističu i da veća razlika u godinama može postati izazov kada su u pitanju važne životne odluke, poput dece, finansijskog planiranja ili odlaska u penziju. U takvim odnosima jedan partner može biti u fazi stabilizacije života, dok drugi tek gradi karijeru i istražuje mogućnosti.

Posebno se upozorava na moguću „neravnotežu moći“, gde stariji partner može imati više novca, iskustva ili društvenog uticaja, što može uticati na neravnopravnost u vezi i osećaj manje vrednosti kod drugog partnera.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ne postoji univerzalno pravilo. Uspešna veza može opstati i uz veću razliku u godinama, ako su partneri emocionalno usklađeni i imaju slične vrednosti, interesovanja, energije i ciljeve.

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