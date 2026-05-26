Zar ne biste voleli da ste zgodni kao ,,The Pussycat Dolls" na dodeli nagrada ,,American Music Awards 2026"?

Prošlo je 20 godina otkako je ova ženska grupa debitovala na dodeli nagrada ,,American Music Awards", pa je bilo krajnje vreme da članice ponovo ostave svoj trag.

Nikol Šercinger, Ešli Roberts i Kimberli Vajat su se 25. maja vratile kao tročlana grupa nakon nedavnog okupljanja, koje je najavljeno u martu 2026. zajedno sa njihovom novom pesmom „Club Song“. (Ranije su pokušale da se okupe 2019. godine, ali su otkazale turneju zbog pandemije.)

Njih tri su uskladile svoje modne kombinacije, koje su fanove vratile u rane 2000-e.

Šercingerova (47) je nosila crveni kombinezon od lateksa sa dugim rukavima i visokom kragnom. Pred kraj nastupa je obukla beli duks sa kapuljačom na kojem je pisalo: „don’t you wish your girlfriend was hot like me“ (srp. ,,zar ne bi želeo da je tvoja devojka zgodna kao ja")

Robertsova (44) i Vajatova (44) su takođe nosile crvene kombinacije od lateksa — Robertsova je bila u donjem delu nalik bikiniju, a Vajatova u šorcu. Obe su nosile i rukavice i čizme do kolena.

Trio je izveo svoj hit „Don't Cha“ zajedno sa Bastom Rajmsom.

Reč ikone

„Neverovatno je. Verujem da nam je to možda bio prvi nastup 2006. godine i ludo je koliko vreme leti kada pomisliš da je prošlo već 20 godina. Basta Rajms je legenda“, rekla je Šercingerova za People uoči dodele nagrada. „Obožavamo ga. Zapravo sam upravo tokom vikenda imala nekoliko nastupa sa njim u inostranstvu, i ponovo biti zajedno sa njim, deliti istu scenu s njim, uvek je čast.“

Šercingerova je dodala: „A onda, biti sa svojim devojkama u ovom novom izdanju, kao žene kakve smo sada u ovoj fazi života, i nadamo se da ćemo biti svetlo nade, radosti i snage za sve, veoma nam je važno, jer nam je to sada potrebnije nego ikada. Tu smo da ljudima pružimo upravo to.“

Drama

Robertsovoj i Vajatovoj se nisu pridružile bivše članice grupe ,,Pussycat Dolls" — Džesika Suta, Melodi Tornton i Karmit Bačar. Bačarova je u saopštenju objavljenom 17. marta na Instagramu tvrdila da nije bila kontaktirana povodom odluke o ponovnom okupljanju grupe niti o odlasku na turneju, koja je u međuvremenu otkazana, osim jednog nastupa koji će ipak biti održan.

Trio će nastupiti na festivalu ,,Outloud Music Festival" tokom proslave događaja ,,WeHo Pride" u Los Anđelesu.

Dodela nagrada ,,American Music Awards 2026" se održava u dvorani ,,MGM Grand Garden Arena" u Las Vegasu, a domaćin ceremonije je Kvin Latifa. Prenos se emituje uživo na kanalu ,,CBS" i strimuje na platformi ,,Paramount+".

