Kore od jabuka često završavaju u kanti za svega nekoliko sekundi, iako sadrže gotovo polovinu vlakana i veliki deo arome celog ploda. Tako se svakodnevno baca vredan deo voćke, iako postoji više načina da se iskoristi. Među njima je i jedno veoma jednostavno rešenje koje mnogi otkriju tek kada je već kasno.

Domaće sirće od jabuka može se napraviti veoma lako. Kore jabuka stavite u staklenu teglu, prelijte hladnom vodom i dodajte dve kašike šećera. Teglu prekrijte gazom i ostavite na sobnoj temperaturi tri do četiri nedelje, a zatim procedite sadržaj.

Na taj način dobijate blago, voćno sirće koje je odlično za prelive i marinade. Osim što je praktično, predstavlja i značajnu uštedu u odnosu na kupovno organsko sirće od jabuka, koje često dostiže visoku cenu.

Od kora jabuke može se pripremiti i aromatičan čaj. Kore osušite na papiru za pečenje tokom dva dana ili ih držite u rerni zagrejanoj na 80 stepeni oko sat vremena. Nakon toga ih čuvajte u tegli zajedno sa cimetom i karanfilićem. Kada poželite topao napitak, jednu kašiku mešavine prelijte ključalom vodom.

Ovaj napitak ispunjava prostor prijatnim mirisom koji podseća na sveže pečenu pitu od jabuka. Prijatan je nakon obilnijeg obroka, ne sadrži kofein ni dodatni šećer i predstavlja lagan izbor za večernje opuštanje.

Šta sve možete napraviti od kore jabuke

Kore jabuke imaju mnogo više namena nego što većina ljudi pretpostavlja. Od njih se mogu napraviti domaće sirće, aromatični čaj, sirup, žele, hrskavi čips, prah za obogaćivanje peciva, ali i prirodno đubrivo za biljke. Uz malo truda, ono što bi završilo kao otpad može postati koristan dodatak u domaćinstvu.

Hrskavi čips od kore jabuke

Kore pospite mešavinom šećera u prahu i cimeta, zatim ih rasporedite po plehu i pecite na 120 stepeni oko 40 minuta. Nakon pečenja dobićete laganu i hrskavu poslasticu prijatnog ukusa. Ova jednostavna grickalica ne sadrži konzervanse i predstavlja zanimljivu alternativu industrijski proizvedenim slatkišima.

Domaći sirup za deserte i napitke

Ostatke jabuke kuvajte sa manjom količinom vode, šećerom i korom limuna oko dvadeset minuta. Kada se sastojci sjedine, procedite tečnost i dobićete gust sirup zlatne boje. Možete ga koristiti kao preliv za palačinke, dodatak jogurtu ili kao bazu za osvežavajuće domaće napitke.

Da li su kore jabuke zdrave

Kore jabuke bogate su pektinom, vlaknima i antioksidansima poput kvercetina. Upravo se veliki deo korisnih materija nalazi neposredno ispod površine kore, zbog čega se preporučuje da se plod konzumira zajedno sa njom. Pre upotrebe važno je jabuke dobro oprati, naročito ako nisu iz organskog uzgoja.

Prah od kore jabuke za peciva

Potpuno osušene kore mogu se samleti u fini prah pomoću mlina za kafu ili blendera. Dobijeni dodatak ima blag i prijatan miris jabuke, a može se koristiti u pripremi mafina, palačinki, kolača i ovsene kaše. Dovoljna je mala količina da obogati ukus gotovog jela.

Prirodna prihrana za biljke

Ukoliko vam preostanu kore koje ne želite da iskoristite u ishrani, možete ih upotrebiti za negu biljaka. Sitno iseckane kore zakopajte plitko u zemlju u saksiji ili ih dodajte kompostu. Tokom razgradnje oslobađaju hranljive materije, među kojima je i kalijum, važan za zdrav rast biljaka.

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