Astrolozi smatraju da će jun svakom horoskopskom znaku doneti po jedan posebno važan dan, kada će šanse za uspeh, dobre vesti ili značajne životne promene biti veće nego inače. Na energiju meseca utiču važne planetarne promene, među kojima su prelazak Venere u Raka, završetak Jupiterovog ciklusa u Blizancima i Pun Mesec u Strelcu.

Za Ovnove bi 14. jun mogao da donese dugo očekivanu poruku ili odgovor, dok Bikovima 22. jun donosi priliku za finansijski dobitak iz neočekivanog izvora. Blizanci će 6. juna imati povoljan trenutak za završavanje poslovnih obaveza i važnih pregovora.

Rakove 28. juna očekuju značajne odluke na emotivnom planu, a Lavovi bi 17. juna mogli da dobiju priznanje za svoj trud i rad. Device će 9. juna uspešno rešavati administrativne i pravne obaveze koje ih već neko vreme opterećuju.

Za Vage je 25. jun rezervisan za novo poznanstvo koje bi moglo da utiče na njihovu budućnost, dok će Škorpije 12. juna dobiti važne informacije koje će im pomoći da jasnije sagledaju određenu situaciju.

Pun Mesec u Strelcu 10. juna donosi ovom znaku mogućnost putovanja, promene okruženja ili poslovne prilike iz drugog grada. Jarčevima 21. jun otvara vrata povoljnijem finansijskom periodu, dok će Vodolije već 4. juna imati priliku za značajnu saradnju ili poznanstvo.

Ribe će poslednjeg dana meseca, 30. juna, staviti tačku na jedno emotivno poglavlje i konačno ostaviti iza sebe situaciju koja ih već duže vreme opterećuje.