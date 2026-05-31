Sara je objavila video snimak svoje bake koja je u trenutku objavljivanja videa na TikToku imala 102 godine. Ljudi su se čudili njenoj nežnoj i zategnutoj koži.

Na sreću, baka je otkrila svoju tajnu. Ona celog života na isti način neguje kožu lica. Koristi jeftino sredstvo koje može da se kupi u svakoj prodavnici.

Baka je odala svoju tajnu

Žena je posle napisala i bakin savet za negu kože koji je prikupio više od pet miliona pregleda! Na snimku se vidi kako baka sedi u stolici za ljuljanje i kaže da se neguje kokosovim uljem, zahvaljujući kojem je njena koža nežna. „Koža mi je i dalje baš kao pliš“, kaže ona u videu. Ljudi su u komentarima pisali da će odmah otrčati u prodavnicu i početi da neguju kožu na isti način kao baka od 102 godine.

Koža postaje nežna i elastična

Oduševljene žene su pisale su u komentarima: „Odbijam da verujem da ova žena ima 102 godine, izgleda tako mladoliko!“, „Kakva bezvremenska lepotica“, „Svaka čast, baka izgleda mnogo mlađe“. Ako želite da koristite kokosovo ulje za negu kože lica i tela, možete ga kupiti za oko 400 dinara. Ono hidrira i hrani kožu, zbog čega ona postaje nežna i elastična. Kokosovo ulje možete da upotrebite umesto noćne kreme i ostaviti ga da deluje dok spavate.

