Bivši lični kuvar Dženifer Lopez otkrio je kako izgleda ishrana slavne pevačice. Dženifer važi za jednu od zvezda koje prkose godinama, pa sa 56 izgleda besprekorno, a mnogi se pitaju kakav je njen režim ishrane. Odgovor na to pitanje otkrio je njen bivši lični kuvar Kelvin Fernandes.

Fernandes je postao lični kuvar Dženifer Lopez 2018. godine. Važio je za jednog od najtalentovanijih mladih kuvara na njujorškoj gastronomskoj sceni, a širu pažnju privukao je nakon pobede nad čuvenim kuvarom Bobijem Flejem u kulinarskom takmičenju „Pobedi Bobija Fleja“.

Svakog jutra isti doručak

Tokom priprema za nastup na Superbolu, Dženifer Lopez pridržavala se veoma disciplinovanog plana ishrane. Prema rečima njenog kuvara, gotovo svakog dana jela je isti doručak.

Na meniju su se nalazila kajgana od belanaca i povrće, pripremljeno na različite načine. Upravo taj obrok bio je nezaobilazan deo njene jutarnje rutine. Fernandes je priznao da nikada ranije nije imao klijenta koji je sa toliko discipline konzumirao povrće već za doručak.

Namirnice koje su uvek bile u frižideru

U domu slavne pevačice uvek je bilo jaja i ćurećih prsa, sastojaka koje je njena porodica često koristila za doručak. Pored toga, svakodnevno je pila zeleni sok napravljen od spanaća, krastavca i celera. Dan je započinjala čašom vode sa limunom, a tokom dana vodila je računa da popije najmanje sedam čaša vode.

Kuvar je istakao da ga je upravo njena doslednost najviše impresionirala.

Neočekivana nagrada posle stroge dijete

Iako se dugo pridržavala veoma strogog režima ishrane, Dženifer Lopez je s vremena na vreme sebi dopuštala mali izuzetak. Nakon dodele Američkih muzičkih nagrada, posle gotovo tri godine bez brze hrane, odlučila je da poseti Mekdonalds. Njena porudžbina bila je iznenađujuće jednostavna. Uzela je dupli čizburger i dosta kečapa.

Ovaj detalj pokazuje da čak i najveće svetske zvezde povremeno uživaju u omiljenim „grešnim zalogajima“, uprkos strogoj ishrani koje se pridržavaju veći deo godine.

Video: