Poslednjih dana svi pričaju o ljubavnoj aferi između Pamele Anderson (58) i Toma Kruza (63). Iako nijedno od njih dvoje nije komentarisalo glasine, priče o njihovoj bliskosti ne jenjavaju.

Sve je počelo nakon što je Tom Kruz navodno pohvalio Pamelinu ulogu u filmu „The Last Showgirl“ iz 2024. godine, za koju je bila nominovana i za Zlatni globus. Kako prenose strani tabloidi, njih dvoje su od tada često u kontaktu, a pojedini izvori tvrde da među njima postoji mnogo više od kolegijalnog odnosa.

Film koji je promenio mišljenje o Pameli

Mnogi smatraju da je upravo ovaj film pokazao potpuno drugačiju stranu Pamele Anderson i podsetio javnost da iza njenog imidža zanosne plavuše stoji ozbiljan glumački talenat.

„Film je naterao ljude da Pamelu posmatraju drugim očima, uključujući i Toma Kruza“, rekao je jedan izvor za američke medije.

Glumica je poslednjih godina doživela veliki povratak na scenu, a mnogi primećuju da danas zrači potpuno drugačijom energijom nego ranije.

Lijam Nison do skoro, sada Tom Kruz

Pamela Anderson je nedavno bila povezivana i sa glumcem Lijamom Nisonom, sa kojim je sarađivala na filmu „Goli pištolj“. Ipak, ona je kasnije objasnila da su emocije između njih postojale kratko nakon snimanja, ali da su danas samo dobri prijatelji.

„Imali smo iskrena osećanja, to nije bio marketinški trik“, rekla je Pamela u jednom intervjuu.

Sada se pažnja javnosti usmerila ka drugom kolegi, ni manje ni više - Tomu Kruzu. Iako njih dvoje još nisu viđeni zajedno, u holivudskim krugovima svi pričaju da imaju ljubavnu aferu, ali da se za sada dobro kriju.

Ljubavni životi pod lupom javnosti

Pamela Anderson iza sebe ima bezbroj kratkih afera i pet brakova, a najpoznatija je njena burna veza i brak sa muzičarem Tomijem Lijem.

Tom Kruz, sa druge strane, godinama veoma pažljivo čuva privatni život. Ranije je bio u braku sa Nikol Kidman, Kejti Holms i Mimi Rodžers, a poslednjih godina retko govori o ljubavi u javnosti.

