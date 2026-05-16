Kevin Džonas slavi svoje omiljene delove 16-godišnjeg braka kroz svoju novu pesmu.

Pevač je u petak objavio svoju drugu solo pesmu „Little Things“, kao posvetu aspektima svog braka sa suprugom Danijel koje najviše voli.

„To je sjajan nastavak moje priče sa Danijel, zaista jeste“, kaže Džonas ekskluzivno za People. „Pred nama su tri velike godine: imamo veliki rođendan za nju ove godine, veliki rođendan za mene sledeće godine, i zatim našu 20. godišnjicu braka 2029. godine, što je luda stvar za zamisliti.“

Član grupe ,,Jonas Brothers" (38) je objavio svoju prvu solo pesmu „Changing“ prošle godine kao veliko iznenađenje za fanove, a topla reakcija ga je podstakla da nastavi sa snimanjem.

„Nikada nisam očekivao da ću snimiti više od jedne pesme, ali evo nas“, objašnjava on kada govori o oblikovanju svog zvuka. „Proveo sam 20 godina pokušavajući da shvatim pesme i muziku za sebe. Sve je počelo da se odvija kada smo imali neku vrstu šablona i viziju onoga što deluje ispravno. Zaista sam ponosan na to.“

Ljubav i inspiracija

Džonas je svoju suprugu upoznao 2007. godine dok su oboje bili na porodičnim odmorima na Bahamima, a on otkriva da je ona „u DNK-u“ svega što stvara.

„Danijel me uvek inspiriše kada sam u studiju za pisanje“, objašnjava on. „Svi u pisanje unose svoje priče. Ponekad samo možeš da zamisliš neku situaciju ili da se staviš u određeno okruženje i ispričaš priču, ali uglavnom uzimaš stvarne priče i povezuješ ih sa onim što radiš.“

Kevin je posebno vodio računa da stihovi budu vezani za njegov odnos, sve do referenci na nakit njegove supruge.

„‘24 karatno zlato’ — ona nosi samo žuto zlato, pa je i to bio deo toga“, napominje. „To je jedna od njenih stvari — kaže da je to zbog njenog tena — pa sam bukvalno u jednom trenutku morao da zamenim njen venčani prsten.“

Simbolika

Pored toga što su za desetu godišnjicu braka unapredili svoje venčane prstenove u zlatne, sada menja i odgovarajuće tetovaže koje su uradili sa imenima jedno drugog. „Ja imam njeno, ona ima moje, i zapravo ga skidam i radim ponovo“, dodaje on. „Ovo mi je bila prva tetovaža ikada i prilično je nejasna, pa je radim ispočetka.“

Ipak, pevač ističe koliko je proces zamene tetovaže bolnim za njega, dok pokušava da dobije bolju verziju imena svoje supruge na prstu.

„Upravo sam prošao kroz tu prvu sesiju — iskreno, nije bilo nimalo prijatno“, kaže on, uz priznanje jednom poznatom imenu koji je takođe poznat po uklanjanju tetovaža. „Pit Dejvidson, priznajem ti to.“

Džonas je imao tremu kada je puštao romantičnu pesmu svojoj supruzi, ali priznaje da je uvek njeno mišljenje ono koje mu najviše znači.

„Šaljem joj svaku pesmu i ona ima odličan osećaj za pop muziku“, kaže o poverenju u njen instinkt. „Rekao sam joj: ‘Dušo, ova je o tebi’, i držao sam to kao tajnu, ali bila je veoma srećna.“

Reakcija ćerki

Par ima dve ćerke, Alenu (12) i Valentininu (9), a Džonas ističe da čak ni provokativna referenca na „zamagljivanje tuš kabine“ nije sprečila decu da uživaju u novoj pesmi njihovog oca.

„Oduševile su se“, kaže on. „Svidelo im se što pesma ima više vozački ritam nego ‘Changing’. Deo sa ‘zamagljivanjem tuš kabine’… mislim da ne razumeju u potpunosti kontekst, ali meni je to bilo zabavno sa mojom suprugom.“

