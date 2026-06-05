Vatrogasci koji su pokušali da spasu majku i mlađeg brata jedne devojčice od eksplozije, su je kasnije iznenadili povodom njenog 10. rođendana u Teksasu.

Vanesa Perez je dobila posebnu posetu u ponedeljak, 1. juna, samo četiri dana nakon što je preživela razorni požar u stanu u četvrti ,,Oak Cliff" u Dalasu, koji se dogodio u četvrtak, 28. maja.

Vanesa, obučena u roze od glave do pete, je imala priliku da isproba vatrogasno crevo i da se popne u vatrogasno vozilo, prenosi KTVT.

„Mogućnost da dođemo ovde i podelimo sa njom srećan i radostan trenutak za nas je prijatna i opuštajuća pauza“, rekao je vatrogasac Dalas vatrogasne službe Aleksander Vilhajt za taj medij.

Incident

Vatrogasna služba ,,Dallas Fire Rescue" je prvobitno reagovala na prijavu curenja gasa u oblasti ,,Oak Cliff" prošle nedelje, što je „na kraju eskaliralo u požar petog stepena uzbune“, saopštili su zvaničnici.

Više od 120 vatrogasaca se borilo protiv požara i pretraživalo ruševine u potrazi za preživelima.

Nastradali i povređeni

Žrtve su identifikovane kao 38-godišnja Marisol Perez, njen sin Erik Perez star 18 meseci, i dugogodišnja aktivistkinja u zajednici Silvija Kolins. Povređeno je još pet osoba.

„Sve u vezi sa njom je bila sama ljubav“, rekla je sestra Marisol Perez, Nora Karmona, za WFAA na bdenju.

Preživela

Ćerka Marisol Perez preživela je nakon što je uspela da pobegne kroz ruševine, preneo je KDFW.

„Nedostaju joj mama i brat, ali mi smo ovde da je podržimo“, rekla je Karmona, govoreći o svojoj nećakinji.

„Ona je veoma srećna“, rekla je Karmona. A poseta vatrogasne službe ove nedelje „bila je najveći poklon“.

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